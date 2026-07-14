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Davina Geiss präsentiert neue Oberweite im Bikini

Society International
14.07.2026 17:00
Davina Geiss genießt den Sommer jetzt noch mehr: Die 23-Jährige ließ sich Ende letzten Jahres ...
Davina Geiss genießt den Sommer jetzt noch mehr: Die 23-Jährige ließ sich Ende letzten Jahres ihre Brüste vergrößern und zeigt diese jetzt stolz im Bikini.(Bild: Krone-Collage/instagmram.com/davinageiss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Davina Geiss hat im Frühjahr mit ihrer Brust-OP für Schlagzeilen gesorgt: Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania hat sich die 23-Jährige unters Messer gelegt. Mit dem Ergebnis ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss sichtlich zufrieden, wie neue Bikini-Fotos beweisen.

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Sommer, Sonne, Bikini-Zeit – und die genießt Davina Geiss heuer ganz besonders. Die Promi-Tochter hat nämlich seit wenigen Wochen ein pralleres Dekolleté und das muss auch stilgerecht präsentiert werden.

Luxus-Look und sexy Kurven
Auf Instagram zeigte sich die ältere Tochter von Carmen und Robert Geiss jetzt in einem gelben Luxus-Look: zum Bikini-Oberteil mit Glitzer-Detail kombinierte Davina eine farblich passende Sommerhose, aus der ihr Bikini-Höschen hervorblitzte.

Klicken Sie sich hier durch die Bikini-Bildergalerie von Davina Geiss:

Absolutes Highlight: die Chanel Vanity Bag, die einen stolzen Preis von rund 3800 Euro hat und die perfekt zum Goldschmuck passte, den die Millionärs-Tochter angelegt hatte.

„Einfach nur wunderschön“
Doch die Fans hatten so und so nur Augen für Davinas neue Kurven. „Die OP hat sich gelohnt“, meinte ein Fan. „Einfach nur wunderschön“, jubelte ein anderer. „Supermodel und Superbody-Bikini-Figur“, kam noch einer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

„Die OP hat unser Selbstbewusstsein verändert“, erklärten Shania und Davina im Mai, als sie ihre Brustvergrößerung im Doppelpack öffentlich machten. Unters Messer hatten sich die Geiss-Schwestern bereits Ende letzten Jahres gelegt.

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Die Entscheidung sei nicht unüberlegt getroffen worden, meinten sie damals. „Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren. Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt.“ Ihre Eltern hätten sie bei diesem Schritt voll und ganz unterstützt.

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