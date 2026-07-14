„Furzlangweilig!“ Moderator teilt gegen Kicker aus

Heftige Kritik an der spanischen Fußball-Nationalmannschaft und insbesondere an Kicker Mikel Merino. Der deutsche Moderator und Podcaster Micky Beisenherz hat vor dem WM-Halbfinal-Duell der Iberer gegen Frankreich (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) ordentlich ausgeteilt.
Diese Aussagen haben es in sich! Im Podcast „Fußball MML“ hat Beisenherz zu einem Rundumschlag gegen die Spanier ausgeholt. Die Mannschaft sei zwar effizient, allerdings „so langweilig, dass ich über die Langeweile vergessen habe, Cucurella zu hassen.“
Doch nicht nur Cucurella, der seit seinem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland vor zwei Jahren immer wieder Ziel von Anfeindungen ist, bekommt eine gesonderte Erwähnung. Vor allem ein Teamkollege, der zuletzt zum WM-Helden avancierte, steht im Mittelpunkt der Kritik.
WM-Held gerät ins Visier
„Der ganze Mikel Merino an sich, in seiner ganzen Merinohaftigkeit, ist sinnbildlich für das, was Spanien uns wieder einmal während dieses Turniers bietet“, poltert Beisenherz über den Stürmer, der mit seinen Toren gegen Portugal (1:0) und Belgien (2:1) zuletzt sowohl im WM-Achtelfinale, als auch im Viertelfinale zum Matchwinner wurde.
Beisenherz setzt schließlich zu einem brutalen Fazit an: „Dieser Mensch ist furzlangweilig. Du siehst ihn, du hast ihn sofort wieder vergessen!“ Eine Ansage, die den Spanier aber kaum stören wird. Immerhin kämpft er weiter um den WM-Titel, und wenngleich die Spielweise der Spanier nicht sonderlich spektakulär erscheint – effektiv ist sie allemal.
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