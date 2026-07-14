„Furzlangweilig!“ Moderator teilt gegen Kicker aus

WM-Held gerät ins Visier

„Der ganze Mikel Merino an sich, in seiner ganzen Merinohaftigkeit, ist sinnbildlich für das, was Spanien uns wieder einmal während dieses Turniers bietet“, poltert Beisenherz über den Stürmer, der mit seinen Toren gegen Portugal (1:0) und Belgien (2:1) zuletzt sowohl im WM-Achtelfinale, als auch im Viertelfinale zum Matchwinner wurde.