Kim überrascht mit Selfie mit Lewis und Tochter!

Zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton wird es immer ernster! Das bewies die Reality-TV-Queen jetzt mit einem Liebes-Selfie mit besonderem Detail. Denn auf dem Foto war nicht nur das Promi-Pärchen zu sehen, sondern auch Chicago, die Tochter der 45-Jährigen.
Dass Kim Kardashian mit Lewis Hamilton auf Wolke sieben schwebt, ist den Fans der Kurven-Queen längst bekannt. Doch wie ernst es der 45-Jährigen mit dem Formel-1-Star ist, das zeigte sich jetzt in einer Fotostrecke, die die Beauty auf Instagram veröffentlichte.
Chicago grinst mit Mama und Lewis
Auf einem Schnappschuss ist nämlich Kim beim Kuscheln mit Lewis zu sehen. Süßes Detail: Auch Tochter Chicago (8) hat sich mit aufs Bild geschummelt und grinst frech in die Kamera.
Klicken Sie sich hier durch Kims Bildergalerie, in der gemeinsame Fotos von Lewis Hamilton und den Kardashian-Kids zu finden sind:
Entstanden sind die Fotos bereits am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag. Ein Tag, den die Amerikaner meist mit ihren Liebsten und Freunden begehen. So wie Kim Kardashian mit ihren vier Kindern und ihrem neuen Freund, der von allen schon herzlich aufgenommen wurde, wie das Foto beweist.
Patchwork-Spaß mit Hamilton
In der Bildergalerie finden sich schließlich noch weitere Schnappschüsse, etwa von Psalm (7), Saint (10) und North (13). Auf einem Foto posieren Kardashian und Hamilton zudem in Motorrad-Kluft neben den Kindern.
„Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen“, schwärmte die Reality-TV-Darstellerin neben der Instagram-Galerie, in der sich neben Kim, Lewis und den Kardashian-Kids unter anderem auch noch Khloé Kardashian sowie ihre Tochter True und Dream, die Tochter von Kardashian-Bruder Rob.
Erste Gerüchte um eine Liebe zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton kamen Anfang des Jahres auf. Beim Super Bowl zeigten sich die beiden schließlich erstmals gemeinsam. Das erste Liebes-Selfie des Promi-Pärchens folgte im April.
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