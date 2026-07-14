„Ich ließ mich von körperlicher Anziehung leiten“

Während der Therapie sei ihm klar geworden, dass man zuerst Freunde sein müsse, bevor aus einer Verbindung eine romantische Beziehung werde. „Wenn man mit einer echten Verbindung zu einem Menschen beginnt, macht man sich nicht ständig Gedanken darüber, ob der andere wirklich auf einen steht oder nicht“, erklärte Green. Das ermögliche beiden Partnern, „sehr offen miteinander zu kommunizieren“.