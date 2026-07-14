„Ich ließ mich von körperlicher Anziehung leiten“

„Ich habe mich von körperlicher Anziehung leiten lassen.“ Er redet ungern über seine Ex. Umso überraschender war jetzt die Offenheit, mit der Brian Austin Green im Podcast „I Do, Part 2“ auf seine Ehe mit Megan Fox zurückblickte – und verriet, warum ihre Beziehung letztlich scheiterte.
Der „Beverly Hills, 90210“-Star enthüllte, dass ihn die ungeheure Attraktivität der „Transformers“-Schönheit als erstes angezogen habe: „Erst danach habe ich dann versucht, darauf eine Beziehung aufzubauen.“
„Fand sie anfangs körperlich unwiderstehlich“
Green und die zwölf Jahre jüngere Fox heirateten 2010 und bekamen die drei Söhne Noah (13), Bodhi (12) und Journey (9) zusammen. Green: „Wir waren fast 15 Jahre zusammen, zehn davon verheiratet – weil ich sie anfangs körperlich unwiderstehlich fand!“
Im Mai 2020 kam es zur Trennung. „Ich wurde geschieden - damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Green weiter. „Ich hatte drei Kinder und war plötzlich alleinerziehender Vater.“
Beziehung mit Fox wurde „toxisch“
Der 52-Jährige verriet, dass er aus seiner gescheiterten Ehe gelernt hat: „Ich wollte meine alten Beziehungsmuster nicht wiederholen und habe mir einen Therapeuten gesucht.“ Er wollte herausfinden, „warum die Beziehung mit Megan toxisch wurde und was mein Anteil daran war“.
Während der Therapie sei ihm klar geworden, dass man zuerst Freunde sein müsse, bevor aus einer Verbindung eine romantische Beziehung werde. „Wenn man mit einer echten Verbindung zu einem Menschen beginnt, macht man sich nicht ständig Gedanken darüber, ob der andere wirklich auf einen steht oder nicht“, erklärte Green. Das ermögliche beiden Partnern, „sehr offen miteinander zu kommunizieren“.
Das macht Green jetzt anders
Diese neue Herangehensweise habe er bereits verinnerlicht, bevor er seine heutige Verlobte Sharna Burgess (41) im Dezember 2020 kennenlernte.„Sharna und ich haben gemeinsam über unsere besten und schlechtesten Eigenschaften gesprochen“, erzählte er. „Wir haben einfach alles auf den Tisch gelegt.“
Seiner Ansicht nach sei genau das der beste Weg, um herauszufinden, ob eine Beziehung lediglich auf körperlicher Anziehung beruhe. „Das hält nur eine gewisse Zeit – bis man zu dem Punkt kommt, dass man diese Person einfach nicht mehr ausstehen kann und sie dann auch nicht mehr attraktiv findet.“
Gutes Verhältnis mit Fox
Trotz ihrer Trennung pflegen Green und Fox bis heute ein gutes Verhältnis. Nach dem Liebes-Aus begann die „Transformers“-Darstellerin im Juni 2020 eine Beziehung Machine Gun Kelly, mit dem sie sich auch verlobte. Das Paar trennte sich im Dezember 2024, nachdem es zuvor bekannt gegeben hatte, gemeinsam ein Kind zu erwarten. Im März 2025 brachte Fox (40) Tochter Saga zur Welt.
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