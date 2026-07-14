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Mit nur 53 Jahren

Nach Krankheit: Biathlon-Olympiasiegerin gestorben

Biathlon
14.07.2026 15:47
Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Galina Kuklewa ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben.
Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Galina Kuklewa ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/X)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traurige Nachrichten aus dem Wintersport. Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Galina Kuklewa ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Das gab der russische Verband am Dienstag bekannt und nannte Krebs als Todesursache. 

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„Kuklewa wird ewig weiterleben in den Herzen von Kollegen, Konkurrenten und Fans, und ihre Leistungen werden künftige Generationen russischer Biathleten inspirieren. Ruhe in Frieden“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Verbandes. 

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Ihren größten sportlichen Erfolg feierte Kuklewa bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano, als sie sich im Bitahlon-Sprint die Goldmedaille sicherte. Bei Weltmeisterschaften durfte sich die Russin zudem über dreimal Staffel-Gold freuen. Insgesamt 23 Weltcup-Siege konnte sie in ihrer Zeit als Profi erobern. 

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