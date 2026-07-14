Nach Krankheit: Biathlon-Olympiasiegerin gestorben

Ihren größten sportlichen Erfolg feierte Kuklewa bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano, als sie sich im Bitahlon-Sprint die Goldmedaille sicherte. Bei Weltmeisterschaften durfte sich die Russin zudem über dreimal Staffel-Gold freuen. Insgesamt 23 Weltcup-Siege konnte sie in ihrer Zeit als Profi erobern.