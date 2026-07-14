Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

40 Dinge zum Überleben

Schnelle Hilfe: Das steckt im neuen CARE-Paket

Österreich
14.07.2026 16:28
Ein Monat Überleben im Rucksack: CARE zeigt das neue Katastrophen-Set
Ein Monat Überleben im Rucksack: CARE zeigt das neue Katastrophen-Set(Bild: ©CARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer Naturkatastrophe oder in einer humanitären Krise entscheiden oft die ersten Tage über das Überleben. Mit einem neu zusammengestellten Nothilfe-Paket will die Hilfsorganisation CARE betroffene Familien in dieser besonders kritischen Phase unterstützen. Rund 40 Gegenstände sollen den Grundbedarf einer vierköpfigen Familie für bis zu einen Monat sichern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das neue CARE-Nothilfe-Paket ist in drei Rucksäcken mit wasserdichten Überzügen verstaut. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine wasserdichte Dokumentenmappe, in der wichtige Unterlagen geschützt aufbewahrt werden können. Je nach Einsatzregion kann der Inhalt an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

Planen und Seile für eine Notunterkunft
Für eine provisorische Unterkunft enthält das Paket zwei große feuerfeste Planen sowie Seile, mit denen sich ein Notlager errichten oder Gegenstände sichern lassen. Zusätzlich liegen Anleitungen zur Nutzung der Hygiene-, Küchen-, Wasser- und Solarausstattung sowie für den Aufbau der Unterkunft mit Planen und Seilen bei.

Kochen auch ohne Strom möglich
Auch an die Versorgung mit Nahrung wurde gedacht. Zum Lieferumfang gehören ein Campingkocher aus Edelstahl, ein großer und ein mittlerer Kochtopf mit Deckel, ein Servierlöffel, vier Edelstahlteller, zwei Edelstahlbecher, vier Edelstahllöffel, ein Baumwoll-Topflappen, ein Küchenmesser mit Schutzhülle sowie ein Scheuerschwamm zum Reinigen von Geschirr und Besteck.

Sauberes Wasser als Überlebensgrundlage
Für die Wasserversorgung enthält das Paket zwei zusammenfaltbare Zehn-Liter-Kübel mit Wasserfiltern, einen faltbaren 20-Liter-Wasserbehälter mit Zapfhahn, einen Trichter sowie 100 Wasserreinigungstabletten.

Für Licht sorgt eine Solarleuchte mit Solarpanel und Ladekabel.

Lesen Sie auch:
Jede und jeder Siebente in Österreich profitierte von Cares Hilfslieferungen. Ein Paket enthielt ...
Krone Plus Logo
80 Jahre Care-Pakete
Wie die US-Hilfslieferungen Leben veränderten
12.07.2026

Umfangreiche Hygieneausstattung
Ein großer Teil der Ausstattung entfällt auf Hygieneartikel. Enthalten sind unter anderem drei Packungen Menstruationsbinden, drei Packungen Hygieneeinlagen, zwei Packungen Unterwäsche, eine Wäscheleine samt zwölf WäscheklammernSpülseife, acht Stück Waschseife, zehn Stück Körperseife, Zahnpasta, vier Zahnbürsten, ein Kamm, eine kleine Flasche Haaröl sowie ein Nagelknipser.

Feuerzeug, Streichhölzer und Müllbeute
Abgerundet wird das Nothilfe-Paket durch Streichhölzer, ein Feuerzeug und eine Rolle biologisch abbaubarer Müllbeutel. Laut CARE ist die Ausstattung darauf ausgelegt, einer vierköpfigen Familie in den ersten Wochen nach Ausbruch einer Katastrophe das Überleben zu erleichtern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
14.07.2026 16:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.659 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.406 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
136.579 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
590 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
512 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Österreich
40 Dinge zum Überleben
Schnelle Hilfe: Das steckt im neuen CARE-Paket
Auch Explosionen
Flammeninferno zerstört ganzes Feuerwehrhaus
Ein Seidel um 5,20
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
„Ganzes Gebiet meiden“
Waldbrand nach Blitzschlag: Großeinsatz in Tirol!
Großer Stromausfall
Unwetter legte gleich fünf Autobahntunnel lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf