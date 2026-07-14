Schnelle Hilfe: Das steckt im neuen CARE-Paket

Kochen auch ohne Strom möglich

Auch an die Versorgung mit Nahrung wurde gedacht. Zum Lieferumfang gehören ein Campingkocher aus Edelstahl, ein großer und ein mittlerer Kochtopf mit Deckel, ein Servierlöffel, vier Edelstahlteller, zwei Edelstahlbecher, vier Edelstahllöffel, ein Baumwoll-Topflappen, ein Küchenmesser mit Schutzhülle sowie ein Scheuerschwamm zum Reinigen von Geschirr und Besteck.