Schnelle Hilfe: Das steckt im neuen CARE-Paket

Nach einer Naturkatastrophe oder in einer humanitären Krise entscheiden oft die ersten Tage über das Überleben. Mit einem neu zusammengestellten Nothilfe-Paket will die Hilfsorganisation CARE betroffene Familien in dieser besonders kritischen Phase unterstützen. Rund 40 Gegenstände sollen den Grundbedarf einer vierköpfigen Familie für bis zu einen Monat sichern.
Das neue CARE-Nothilfe-Paket ist in drei Rucksäcken mit wasserdichten Überzügen verstaut. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine wasserdichte Dokumentenmappe, in der wichtige Unterlagen geschützt aufbewahrt werden können. Je nach Einsatzregion kann der Inhalt an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.
Planen und Seile für eine Notunterkunft
Für eine provisorische Unterkunft enthält das Paket zwei große feuerfeste Planen sowie Seile, mit denen sich ein Notlager errichten oder Gegenstände sichern lassen. Zusätzlich liegen Anleitungen zur Nutzung der Hygiene-, Küchen-, Wasser- und Solarausstattung sowie für den Aufbau der Unterkunft mit Planen und Seilen bei.
Kochen auch ohne Strom möglich
Auch an die Versorgung mit Nahrung wurde gedacht. Zum Lieferumfang gehören ein Campingkocher aus Edelstahl, ein großer und ein mittlerer Kochtopf mit Deckel, ein Servierlöffel, vier Edelstahlteller, zwei Edelstahlbecher, vier Edelstahllöffel, ein Baumwoll-Topflappen, ein Küchenmesser mit Schutzhülle sowie ein Scheuerschwamm zum Reinigen von Geschirr und Besteck.
Sauberes Wasser als Überlebensgrundlage
Für die Wasserversorgung enthält das Paket zwei zusammenfaltbare Zehn-Liter-Kübel mit Wasserfiltern, einen faltbaren 20-Liter-Wasserbehälter mit Zapfhahn, einen Trichter sowie 100 Wasserreinigungstabletten.
Für Licht sorgt eine Solarleuchte mit Solarpanel und Ladekabel.
Umfangreiche Hygieneausstattung
Ein großer Teil der Ausstattung entfällt auf Hygieneartikel. Enthalten sind unter anderem drei Packungen Menstruationsbinden, drei Packungen Hygieneeinlagen, zwei Packungen Unterwäsche, eine Wäscheleine samt zwölf Wäscheklammern, Spülseife, acht Stück Waschseife, zehn Stück Körperseife, Zahnpasta, vier Zahnbürsten, ein Kamm, eine kleine Flasche Haaröl sowie ein Nagelknipser.
Feuerzeug, Streichhölzer und Müllbeute
Abgerundet wird das Nothilfe-Paket durch Streichhölzer, ein Feuerzeug und eine Rolle biologisch abbaubarer Müllbeutel. Laut CARE ist die Ausstattung darauf ausgelegt, einer vierköpfigen Familie in den ersten Wochen nach Ausbruch einer Katastrophe das Überleben zu erleichtern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.