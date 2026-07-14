Landeschef wirbt für mehr Sicherheit im Wasser

Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser war ein großer Mentor der Aktion „Schwimmen statt Baden“, legte auch jährlich die 1200 Meter schwimmend zurück. Heuer übernimmt erstmals der neue Landeschef Daniel Fellner das Steuer bei der Veranstaltung. Mit einer kurzen Ausfahrt auf den Wörthersee eröffnete er am Montag die Präsentation der Breitensportveranstaltung „Schwimmen statt Baden“, die heuer bereits zum 16. Mal stattfindet. Zum dritten Mal ist das Strandbad Klagenfurt Austragungsort der beliebten Veranstaltung, bei der Hobbyschwimmer den Wörthersee auf einer rund 1.200 Meter langen Strecke durchqueren.