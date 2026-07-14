Die Vorarlberger sind keine großen Autonarren

Vorarlberger, so besagt das zumindest das Stereotyp, sind pragmatisch. Im Bezug auf das Verhältnis zu ihren Autos sind sie das in jedem Fall, wie die aktuelle Helvetia-Kfz-Studie aufzeigt. So sind im Ländle nur 55 Prozent der Autofahrer stolz auf ihren fahrbaren Untersatz. Das ist der mit Abstand der niedrigste Wert im Bundesländer-Vergleich, der Österreichschnitt liegt bei 69 Prozent.

Dementsprechend niedrig ist auch die Quote jener Vorarlberger, für die das Auto identitätsstiftend ist: Gerade einmal 19 Prozent gaben an, dass ihr Pkw die eigene Persönlichkeit widerspiegeln würde – auch das ist der österreichweit mit Abstand niedrigste Wert, der Bundesschnitt liegt bei immerhin 40 Prozent. Insofern kommt es auch nicht überraschend, dass gerade einmal zwölf Prozent der Ländle-Lenker ihrem Auto einen Kosenamen geben – auch diesbezüglich ist Vorarlberg das Umfrage-Schlusslicht. Ebenso ins Bild passt, dass nur 43 Prozent der Vorarlberger zumindest einmal Sex im eigenen Pkw hatten – in jedem anderen Bundesland ist dieser Wert höher.