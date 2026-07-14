Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktuelle Studie

Die Vorarlberger sind keine großen Autonarren

Vorarlberg
14.07.2026 16:00
In Vorarlberg hat das Auto einen deutlich geringeren emotionalen Stellenwert als in den anderen ...
In Vorarlberg hat das Auto einen deutlich geringeren emotionalen Stellenwert als in den anderen Bundesländern. Dafür wird auf Sicherheit großen Wert gelegt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine aktuelle Helvetia-Studie hat die Beziehung der Vorarlberger zu ihrem Auto untersucht. Dabei zeigt sich: Im Ländle ist diese deutlich leidenschaftsloser als in anderen Teilen Österreichs.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vorarlberger, so besagt das zumindest das Stereotyp, sind pragmatisch. Im Bezug auf das Verhältnis zu ihren Autos sind sie das in jedem Fall, wie die aktuelle Helvetia-Kfz-Studie aufzeigt. So sind im Ländle nur 55 Prozent der Autofahrer stolz auf ihren fahrbaren Untersatz. Das ist der mit Abstand der niedrigste Wert im Bundesländer-Vergleich, der Österreichschnitt liegt bei 69 Prozent.

Dementsprechend niedrig ist auch die Quote jener Vorarlberger, für die das Auto identitätsstiftend ist: Gerade einmal 19 Prozent gaben an, dass ihr Pkw die eigene Persönlichkeit widerspiegeln würde – auch das ist der österreichweit mit Abstand niedrigste Wert, der Bundesschnitt liegt bei immerhin 40 Prozent. Insofern kommt es auch nicht überraschend, dass gerade einmal zwölf Prozent der Ländle-Lenker ihrem Auto einen Kosenamen geben – auch diesbezüglich ist Vorarlberg das Umfrage-Schlusslicht. Ebenso ins Bild passt, dass nur 43 Prozent der Vorarlberger zumindest einmal Sex im eigenen Pkw hatten – in jedem anderen Bundesland ist dieser Wert höher.

Die Sicherheit steht hoch im Kurs
Die Beziehung der Vorarlberger zu ihrem Auto mag unromantisch sein, dafür wird aber Sicherheit großgeschrieben: 99 Prozent der Fahrer hierzulande schnallen sich an, das ist österreichweit der Topwert. Zudem sind die Vorarlberger sehr generös, was ihren Pkw betrifft: Nur 22 Prozent wollen nicht, dass jemand anderer mit ihrem Auto fährt – im Rest von Österreich ist man deutlich intoleranter (49 Prozent). Dass man im Ländle das Lenkrad gerne mal übergibt, schlägt sich auch in einem anderen Umfrageergebnis nieder: So gaben zwar 94 Prozent der Vorarlberger an, dass sie sichere Autofahrer seien, gleichzeitig sind nur 35 Prozent davon überzeugt, besser als ihre Partnerin bzw. ihr Partner zu fahren.

Klare Regeln sind Ländle-Lenkern wichtig
Wichtig sind den Lenkern im Ländle klare Regeln: 78 Prozent mögen es nicht, wenn andere ihr Auto schlecht behandeln, indem sie etwa die Autotür zuschlagen, Müll hinterlassen oder mit dreckigen Schuhen einsteigen. Beim Essen und Trinken im Wageninneren sind 49 Prozent empfindlich, was in etwa dem Österreichschnitt (48 Prozent) entspricht. Interessant ist, dass für immerhin 27 Prozent der Vorarlberger das Auto ein Rückzugsort ist, an dem man alleine sein und zur Ruhe finden kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichVorarlberg
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
21° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
21° / 32°
Symbol bedeckt
Dornbirn
21° / 30°
Symbol bedeckt
Feldkirch
21° / 32°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.659 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.406 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
136.579 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
590 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
512 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Vorarlberg
Aktuelle Studie
Die Vorarlberger sind keine großen Autonarren
Informationsfreiheit
VfGH: Hypo hat Auskunft zu Unrecht verweigert
Ammoniak ausgetreten
Chemie-Alarm bei Hilti: Ein Mitarbeiter verletzt
Kinderbetreuung
SPÖ übt scharfe Kritik nach Gruppenschließung
Sparmaßnahmen
Jupident: Schule bleibt, Betreuung wird gekürzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf