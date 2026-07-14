Taskforce-Leiter legt nach und Balogun meldet sich

Die Empörung war groß – mit Auswirkungen auch auf die US-Kicker, wie Balogun bestätigt. „Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Aber je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren, doch es war schwierig – es gab viel Lärm von außen, und das lässt sich nur schwer ignorieren.“