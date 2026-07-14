Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Causa Trump/Infantino

Taskforce-Leiter legt nach und Balogun meldet sich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 15:17
Gianni Infantino (links) und Donald Trump (rechts) zählen zu den Hauptakteuren in der Causa ...
Gianni Infantino (links) und Donald Trump (rechts) zählen zu den Hauptakteuren in der Causa Balogun.(Bild: Krone-Collage/EPA/BOB FRID, AP/Ted S. Warren, AFP/JIM WATSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die aufgehobene Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun nach Intervention von US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino ist der große Aufreger der laufenden Fußball-WM und lässt auch den betroffenen Kicker selbst nicht zur Ruhe kommen. Nun hat sich der 25-Jährige über seine Gedanken nach der Entscheidung geäußert. Noch vor wenigen Tagen sorgte der Geschäftsführer der WM-Taskforce des Weißen Hauses für neue Aufregung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Meine erste Reaktion war, dass ich froh war, wieder im Team zu sein. Aber als ich darüber nachdachte, wusste ich, dass dies für viele Kontroversen sorgen würde“, erklärte Balogun gegenüber „CBS Mornings“. Der US-Stürmer war nach der Aufhebung seiner Rotsperre in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. 

Lesen Sie auch:
Folarin Balogun hat sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gewandt. 
Nach WM-Skandal
„Rotsünder“ Balogun entschuldigt sich bei den Fans
08.07.2026
Spott und Häme für USA
Nach WM-Aus: „Wen rufst du jetzt an, Donald?“
07.07.2026

Vor allem, nachdem bekannt wurde, dass Präsident Trump in der Causa aktiv wurde und bei Infantino interveniert hat. Die Sperre, die der US-Topscorer im WM-Sechzehtnelfinale kassiert hatte, wurde zur Bewährung ausgesetzt und er durfte doch noch im Achtelfinale gegen Belgien antreten. 

Die Empörung war groß – mit Auswirkungen auch auf die US-Kicker, wie Balogun bestätigt. „Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Aber je näher das Spiel rückte, desto mehr versuchte ich, mich so gut wie möglich zu konzentrieren, doch es war schwierig – es gab viel Lärm von außen, und das lässt sich nur schwer ignorieren.“ 

Giuliani bleibt bei seiner Linie
Am Ende mussten sich die US-Boys klar mit 1:4 geschlagen geben und ernteten Kritik und Spott gleichermaßen. Aus dem Umfeld von Präsident Trump gab es unterdessen kein Einlenken. Der Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, erklärte zuletzt, dass er zu der Entscheidung „einzugreifen“ auch weiterhin stehe. 

Lesen Sie auch:
Raphael Claus (li.) zeigte Folarin Balogun die Rote Karte. 
„Höchst verdächtig“
Rot-Wirbel: Trumps WM-Chef knöpft sich Schiri vor!
09.07.2026
Das sagen die Leser
Nach Rote-Karte-Skandal: „Bravo, Belgien!“
07.07.2026

Angesichts der hohen Summen, die die USA für das WM-Turnier ausgegeben hätten, wollte man sicherstellen, dass „das Turnier auf dem Spielfeld fair abgewickelt werde“, so Giuliani, der gegenüber der „Daily Mail“ zudem erklärte: „Ich bin stolz auf diese Mannschaft, die selbst an ihren tiefsten Tiefpunkten ihren großartigen Charakter unter Beweis stellen konnte, und genau darauf habe ich meinen Fokus gelegt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 15:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.659 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.406 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
136.579 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
590 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
512 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Heftige Aussagen
„Furzlangweilig!“ Moderator teilt gegen Kicker aus
Causa Trump/Infantino
Taskforce-Leiter legt nach und Balogun meldet sich
WM-Schlüsselduell
„Ich gegen ihn!“ England-Ass freut sich auf Messi
Sport Tv Logo
Wellental der Gefühle
Prägende WM-Helden zwischen Traum und Albtraum
Erstmals seit WM 1982
Endet im Halbfinale eine imposante Bayern-Serie?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf