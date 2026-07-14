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Während Renovierung

Brüssel: Mehrere Tote in Aufzug nach Gebäudebrand

Ausland
14.07.2026 15:25
In dem Gebäude in Brüssels Innenstadt fanden zuvor Renovierungsarbeiten statt.
In dem Gebäude in Brüssels Innenstadt fanden zuvor Renovierungsarbeiten statt.(Bild: AFP/EMILE WINDAL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Brand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des im Umbau befindlichen Gebäudes wurden demnach mehrere leblose Menschen entdeckt.

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Über die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität war zunächst nichts bekannt. Sechs Menschen galten allerdings als vermisst. Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte am Dienstagnachmittag nicht ausschließen, dass sich darin weitere Tote befinden, der Einsatz läuft noch.

Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft am Unglücksort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden. Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge in der Früh ausgebrochen. Demnach seien die Feuerleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close eilte zum Ort des Geschehens.
Brüssels Bürgermeister Philippe Close eilte zum Ort des Geschehens.(Bild: AFP/EMILE WINDAL)

Hunderte Arbeiter am Ort des Geschehens
Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen Hitzschlag. Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden.

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