Zum Nationalfeiertag
Garde marschiert in Paris bei Militärparade mit
Das österreichische Bundesheer nimmt am 14. Juli an der großen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil. Die Delegation besteht aus 23 Soldaten der Garde. Konkret sind ein Kommandant, zwei Offiziere, der Fahnentrupp, ein Marschblock sowie eine Reserve in Paris dabei.
Die Delegation ist bereits in der Vorwoche in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Am Sonntag fand die Generalprobe vor dem Militärgouverneur von Paris statt.
Hier sehen Sie einen Livestream zur Veranstaltung:
Am Montag lud Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Treffen der „Koalition der Willigen“. Dazu wurde neben weiteren Staats- und Regierungschefs der EU auch Bundeskanzler Christian Stocker eingeladen.
Im Rahmen der Gespräche hat Macron überraschend für die nächsten Monate gemeinsame Manöver der Ukraine-Verbündeten in den Nachbarländern des von Russland angegriffenen Landes angekündigt. Die Übungen sollten unter anderem zeigen, „dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind – zu Land, in der Luft und zur See“, sagte er nach ersten Beratungen.
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