Garde marschiert in Paris bei Militärparade mit

Im Rahmen der Gespräche hat Macron überraschend für die nächsten Monate gemeinsame Manöver der Ukraine-Verbündeten in den Nachbarländern des von Russland angegriffenen Landes angekündigt. Die Übungen sollten unter anderem zeigen, „dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind – zu Land, in der Luft und zur See“, sagte er nach ersten Beratungen.