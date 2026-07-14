Rätsel um tote Antilope nimmt überraschende Wende

Die Ermittlungen zum Tod einer jungen Antilope im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind ergebnislos abgebrochen worden. Denn das Gutachten erhärtete den Schuss als Todesursache nicht.
Das tote Jungtier war Ende März von einer Tierpflegerin im Gehege gefunden worden. Ermittler und ein Tiergarten-Tierarzt gingen zunächst von einem Schuss als Todesursache aus.
Abschlussbericht schließt Schuss als Todesursache aus
Doch der Abschlussbericht der Polizei mit einem Gutachten der Wiener Veterinärmedizinischen Universität konnte diese Todesursache bei der Hirschziegenantilope nicht erhärten.
Rätselhafter Tod
Ende März hatte der rätselhafte Tod einer jungen Hirschziegenantilope im Tiergarten Schönbrunn für großes Aufsehen gesorgt. Eine Tierpflegerin entdeckte das Jungtier in den frühen Morgenstunden tot im Gehege. Nach einer ersten Untersuchung durch einen Tierarzt stand zunächst der Verdacht im Raum, dass die seltene Antilope an einer Schussverletzung verendet sein könnte.
Das Landeskriminalamt Wien nahm daraufhin Ermittlungen auf und suchte nach einem möglichen Täter. Das Ermittlungsverfahren wurde jetzt jedoch abgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.