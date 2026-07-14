Rätsel um tote Antilope nimmt überraschende Wende

Das tote Jungtier war Ende März von einer Tierpflegerin im Gehege gefunden worden. Ermittler und ein Tiergarten-Tierarzt gingen zunächst von einem Schuss als Todesursache aus.

Abschlussbericht schließt Schuss als Todesursache aus

Doch der Abschlussbericht der Polizei mit einem Gutachten der Wiener Veterinärmedizinischen Universität konnte diese Todesursache bei der Hirschziegenantilope nicht erhärten.