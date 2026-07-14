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Tiergarten Schönbrunn

Rätsel um tote Antilope nimmt überraschende Wende

Wien
14.07.2026 17:05
Ende März wurde das Jungtier im Tiergarten Schönbrunn von einer Pflegerin tot aufgefunden.
Ende März wurde das Jungtier im Tiergarten Schönbrunn von einer Pflegerin tot aufgefunden.(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Von krone.at

Die Ermittlungen zum Tod einer jungen Antilope im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind ergebnislos abgebrochen worden. Denn das Gutachten erhärtete den Schuss als Todesursache nicht.

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Das tote Jungtier war Ende März von einer Tierpflegerin im Gehege gefunden worden. Ermittler und ein Tiergarten-Tierarzt gingen zunächst von einem Schuss als Todesursache aus.

Abschlussbericht schließt Schuss als Todesursache aus
Doch der Abschlussbericht der Polizei mit einem Gutachten der Wiener Veterinärmedizinischen Universität konnte diese Todesursache bei der Hirschziegenantilope nicht erhärten.

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Rätselhafter Tod
Ende März hatte der rätselhafte Tod einer jungen Hirschziegenantilope im Tiergarten Schönbrunn für großes Aufsehen gesorgt. Eine Tierpflegerin entdeckte das Jungtier in den frühen Morgenstunden tot im Gehege. Nach einer ersten Untersuchung durch einen Tierarzt stand zunächst der Verdacht im Raum, dass die seltene Antilope an einer Schussverletzung verendet sein könnte.

Das Landeskriminalamt Wien nahm daraufhin Ermittlungen auf und suchte nach einem möglichen Täter. Das Ermittlungsverfahren wurde jetzt jedoch abgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte.

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