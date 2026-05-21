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Für die Chip-Industrie

Dieser Techno-Riese produziert auch in Salzburg

Salzburg: Wirtschaft
21.05.2026 08:00
Der Firmenstandort in Salzburg
Der Firmenstandort in Salzburg(Bild: Lam Research)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Der milliardenschwere US-Konzern Lam Research gilt im Anlagenbau für die Halbleiterindustrie als Weltmarktführer. Künstliche Intelligenz sorgt jetzt für einen wahren Boom in der Chip-Herstellung. Warum das börsennotierte Unternehmen den Standort Salzburg weiter stärken will.

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Der Standort von Lam Research liegt ein wenig versteckt im Gewerbegebiet an der Salzburger Bachstraße. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennbar, dass von hier aus ein Branchenriese agiert und Chip-Hersteller aus aller Welt mit hochkomplexen Maschinen beliefert.

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