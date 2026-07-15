Industriegigant investiert in Standort Hallein

Die Salinenstadt ist innerhalb der Bosch-Gruppe das weltweite Kompetenzzentrum für Großmotoreneinspritzsysteme. Die hier entwickelten Common-Rail-Systeme ermöglichen den Einsatz alternativer Kraftstoffe wie Methanol, Wasserstoff oder Ammoniak in großen Anwendungen wie etwa in der Schifffahrt, im Schienenverkehr oder in stationären Energieanlagen. Die neue Infrastruktur sei ein Baustein für die Entwicklung zukunftsfähiger Antriebslösungen im Großmotorenbereich.