Trotz Chaos: „Wir geben sicher nicht auf!“

Sportlich wird in Puch abgespeckt

Sportlich stapeln die Pucher nun tief. „Wir wollten den Titel anvisieren. Das, glaube ich, wird jetzt nicht mehr klappen“, meint der 31-jährige Oberösterreicher, der am Dienstag nach einwöchiger Pause wieder zum Training geladen hatte, weil Coach Buhacek auf Urlaub weilt. „Es ist schon eine Wucht, dass so viele Spieler doch zu uns stehen und uns vertrauen. Das macht mich als Spieler und auch das Trainerteam wirklich sehr stolz.“