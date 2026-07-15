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Trotz Chaos: „Wir geben sicher nicht auf!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.07.2026 10:00
Sprach mit der „Krone“ über das Finanzchaos in Puch: Patrick Schober.
Sprach mit der „Krone“ über das Finanzchaos in Puch: Patrick Schober.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Seit rund einer Woche ist bei Salzburgligist Puch nichts mehr so, wie es einmal war. Die Tennengauer verloren kurzfristig einen Geldgeber, der in Hamburg festgenommen wurde und rutschten ins finanzielle Fiasko. Puchs Patrick Schober, der den Sponsor einst an Land zog, erklärte im „Krone“-Gespräch die Situation.

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„Das war schon brutal, was da auf uns eingeprasselt ist. Teilweise hatte ich 150 Anrufe am Handy“, erzählt Puchs Patrick Schober. Der Mittelfeldspieler, der beim Salzburgligisten auch Kapitän ist und den Kader mitgestaltet, zog einst jenen Sponsor an Land, der seit Kurzem in Hamburg im Gefängnis sitzt und bei den Tennengauern für ein Finanzchaos sorgte (die „Krone“ berichtete ausführlich).

Zitat Icon

Wir haben davon auch nur aus den Medien erfahren. Auch wenn ich den Kontakt damals hergestellt habe, kann ich für diese Sache nichts dafür.

Patrick SCHOBER, FC Puch

Bild: Andreas Tröster

„Wir haben davon auch nur aus den Medien erfahren. Auch wenn ich den Kontakt damals hergestellt habe, kann ich für diese Sache nichts dafür“, beteuert Schober, der in den vergangenen Tagen alles daran setzte, das Team zu halten und neue Sponsoren an Land zu ziehen.

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Die Rückmeldungen seien positiv: „Wir waren im Vorjahr schon tot und sind es jetzt erneut. Aber wir geben nicht auf“, verweist der hauptberufliche Lehrer auf die schwierige Lage nach dem Ausstieg von Präsident und Sponsor Christian Schwaiger im Frühjahr 2025. „Damals mussten wir von jetzt auf gleich extrem zurückstecken und standen am Abgrund“, erklärt Schober.

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