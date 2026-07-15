Wie es nach dem Stadtfest-Skandal weitergeht

Tausende Menschen feierten am 28. Juni die Stadt Hallein – wie jedes Jahr, seit der Tourismusverband (TVB) mit Geschäftsführer Rainer Candido 2019 die Neuausrichtung des Stadtfestes von der Gemeinde übertragen bekam. Auch heuer schien es ein erfolgreiches Fest gewesen zu sein – hätten sich nicht fünf Tage danach zwei Wirte beschwert, dass ihre Gastgärten mit Bauzäunen vom Fest ausgeschlossen wurden. Kritik hagelte es seither vor allem in Richtung Candido.