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Kleinkrieg in Hallein

Wie es nach dem Stadtfest-Skandal weitergeht

Salzburg
15.07.2026 07:00
Seit 2019 richtet der Tourismusverband das Fest aus: Öffentliche Kritik gab es erst heuer.
Seit 2019 richtet der Tourismusverband das Fest aus: Öffentliche Kritik gab es erst heuer.(Bild: TVB/wildbild)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Nach dem Halleiner Stadtfest geht es in Hallein Schlag auf Schlag: Nach dem Eklat mit Bauzäunen gab es den Rücktritt des Vorstands des Tourismusverbandes, der Geschäftsführer gibt sich wortkarg und nach wie vor stehen viele Fragezeichen vor der Zukunft des Tourismusverbandes...

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Tausende Menschen feierten am 28. Juni die Stadt Hallein – wie jedes Jahr, seit der Tourismusverband (TVB) mit Geschäftsführer Rainer Candido 2019 die Neuausrichtung des Stadtfestes von der Gemeinde übertragen bekam. Auch heuer schien es ein erfolgreiches Fest gewesen zu sein – hätten sich nicht fünf Tage danach zwei Wirte beschwert, dass ihre Gastgärten mit Bauzäunen vom Fest ausgeschlossen wurden. Kritik hagelte es seither vor allem in Richtung Candido.

Gastronomen wurden vom Fest per Bauzaun ausgesperrt
Gastronomen wurden vom Fest per Bauzaun ausgesperrt(Bild: zVg)

Gut zwei Wochen später ist nichts mehr, wie es war. Candido ist als Geschäftsführer von Politik, Wirten und so manchen TVB-Mitgliedern öffentlich durch die Stadt gejagt worden. Er bleibt aber vorerst Geschäftsführer.

Zitat Icon

Am Mittwoch ist eine Sitzung des Ausschusses als zuständiges Gremium. Ich möchte Beratungen dort nicht vorgreifen. 

Rainer Candido, TVB-Geschäftsführer

Der Vorstand – Willi Grundtner, Christian Halwa und Alexander Strobl – hat medial den Rücktritt verkündet. Candido will sich erst nach einer Ausschusssitzung am Mittwoch äußern. Die Oppositionsparteien fordern Aufklärung von SPÖ-Ortschef Alexander Stangassinger. Dazu gibt’s eine Sondersitzung am 20. Juli. Stangassinger: „Aufklärung: ja! Kritik: ja! Aber das, was da passiert, ist eine Hexenjagd – so etwas geht gar nicht.“

Indes im Hintergrund: TVB-Mitglieder sind offiziell nicht über den Rücktritt informiert worden. Unter der Hand heißt es: „Wenn sie zurückgetreten sind, ist es einfach nur feige, sich einfach aus der Verantwortung zu stehlen. Es braucht einen sauberen, rigorosen Neustart.“

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Das Landesgesetz sieht vor, dass der Vorstand bei einem Rücktritt vom Ausschuss (quasi der Aufsichtsrat) neu gewählt werden muss – binnen vier Wochen. Candido als Geschäftsführer ist nur TVB-Angestellter. Dieser wird vom Vorstand bestellt – und könnte auch von diesem gekündigt werden.

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