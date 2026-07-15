Wie es nach dem Stadtfest-Skandal weitergeht

Nach dem Halleiner Stadtfest geht es in Hallein Schlag auf Schlag: Nach dem Eklat mit Bauzäunen gab es den Rücktritt des Vorstands des Tourismusverbandes, der Geschäftsführer gibt sich wortkarg und nach wie vor stehen viele Fragezeichen vor der Zukunft des Tourismusverbandes...
Tausende Menschen feierten am 28. Juni die Stadt Hallein – wie jedes Jahr, seit der Tourismusverband (TVB) mit Geschäftsführer Rainer Candido 2019 die Neuausrichtung des Stadtfestes von der Gemeinde übertragen bekam. Auch heuer schien es ein erfolgreiches Fest gewesen zu sein – hätten sich nicht fünf Tage danach zwei Wirte beschwert, dass ihre Gastgärten mit Bauzäunen vom Fest ausgeschlossen wurden. Kritik hagelte es seither vor allem in Richtung Candido.
Gut zwei Wochen später ist nichts mehr, wie es war. Candido ist als Geschäftsführer von Politik, Wirten und so manchen TVB-Mitgliedern öffentlich durch die Stadt gejagt worden. Er bleibt aber vorerst Geschäftsführer.
Am Mittwoch ist eine Sitzung des Ausschusses als zuständiges Gremium. Ich möchte Beratungen dort nicht vorgreifen.
Rainer Candido, TVB-Geschäftsführer
Der Vorstand – Willi Grundtner, Christian Halwa und Alexander Strobl – hat medial den Rücktritt verkündet. Candido will sich erst nach einer Ausschusssitzung am Mittwoch äußern. Die Oppositionsparteien fordern Aufklärung von SPÖ-Ortschef Alexander Stangassinger. Dazu gibt’s eine Sondersitzung am 20. Juli. Stangassinger: „Aufklärung: ja! Kritik: ja! Aber das, was da passiert, ist eine Hexenjagd – so etwas geht gar nicht.“
Indes im Hintergrund: TVB-Mitglieder sind offiziell nicht über den Rücktritt informiert worden. Unter der Hand heißt es: „Wenn sie zurückgetreten sind, ist es einfach nur feige, sich einfach aus der Verantwortung zu stehlen. Es braucht einen sauberen, rigorosen Neustart.“
Das Landesgesetz sieht vor, dass der Vorstand bei einem Rücktritt vom Ausschuss (quasi der Aufsichtsrat) neu gewählt werden muss – binnen vier Wochen. Candido als Geschäftsführer ist nur TVB-Angestellter. Dieser wird vom Vorstand bestellt – und könnte auch von diesem gekündigt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.