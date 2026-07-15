Alle Wechsel in der Nordliga und Salzburger Liga

Noch bis Mitternacht läuft im Salzburger Fußball-Unterhaus das Transferfenster. Wir haben alle Wechsel der Salzburger Liga und Regionalliga im Überblick.
Kuchl: Zu: Rosenstatter (Kirchanschöring/D), Vurbic, Milic (beide Hallein), Bachleitner (Mondsee), Peer (Eugendorf), Pajic (Wals-Grünau), Jelica (Bad Ischl), Stojicevic (Vöcklamarkt), Windhager (Austria Salzburg), Radic (Golling). – Ab: Hofer, Kuhar, Temel, Sommer (alle Golling), Danner, Wiedl, Krijezi (alle Hallein), Nagy (Eugendorf), Jukic (Anif), Harbas (Neumarkt), Gassner, Fonjga (beide Grödig), Kovacs (Puch), Mauberger, Seiwald (beide Karrierepause). – Trainer: Thomas Hofer.
Seekirchen: Zu: Auer (Hallein). – Ab: Keine. – Trainer: Mario Lapkalo.
Wals-Grünau: Zu: Gruszka (Ostermiething), Kriechbaum (Straßwalchen), Müller (Hallein), Strobl (Karrierepause) Schnöll (Siezenheim), Kalteis (Puch). – Ab: Zikic (Grödig), Künstner (Leobendorf), Pajic (Kuchl), Herbst (SAK), Barnjak (Croatia Salzburg). – Trainer: Bernhard Huber-Rieder.
St. Johann: Zu: Begovic, Obasi, Chatzipirpiridis, Llambay, Hassanin, Kuksenko (alle Bischofshofen), Uzunov (Puch), Mazurek (Polen). – Ab: Kosakiewic (Liefering/Rückleihe), Weiss (St. Martin/T.), Yurttas (Konkordiahütte), Afifem (St. Johann/Tirol). – Trainer: Bernhard Kletzl.
FC Pinzgau: Zu: Batanovic (Maria Alm), Djaleu (Deutschland), Drljic (Grödig), Lazzeri (Bramberg), Zottl (Vöcklamarkt), Brody (USA), Perryman, Oberperfler, Heugenhauser (FCPS AKA). – Ab: Colic, Pasiourtis (Austria Amateure), Lovrec, Kozak, Galesic, Rechenmacher (unbekannt), Dudaew (Eugendorf), Halilovic (Thalgau), Lorenz (Mühlbach), Jann (Mühlbach/Pzg.), Ramo (Bramberg). – Trainer: Thomas Eder (neu).
Grödig: Zu: Fonjga, Gassner (beide Kuchl), Paumgartner (GAK), Theiner ( Austria Salzburg), Sammer (SV Ried), Ötztürk (SAK), Zikic (Wals-Grünau), Azzef (BSK), Öztürk (SAK), Duranovic (Hallein). – Ab: Lukacevic (Croatia S.), Rakic, Selimbasic (beide Neumarkt), Drljic (FC Pinzgau), Hasenauer (Saalbach), Sarpe (Rumänien), Popovic (Austria Amateure), Gsenger, Ernemann (Karriereende). – Trainer: Arsim Deliu.
Hallein: Zu: Hillebrand (Liefering), Handle (Viktoria Köln/D), P. Danner (Jacksonville/USA), Ladwig (Liefering), Erlacher, Bertignol (beide Anif), Hamzic (Eugendorf), Selih (Rudar/Slo), Müller (Oberalm), M. Danner, Wiedl, Krijezi (alle Kuchl), Grebner (Puch). – Ab: Mitterlechner, Oshowski (beide Golling), Knezevic (Croatia S.), Vurbic, Milic (beide Kuchl), Pribik (Straßwalchen), Müller (Wals-Grünau), Auer (Seekirchen), Duranovic (Grödig), Masic (Oberalm), Isik (Puch), Hadzipasic (unbekannt), Pargan (Karriereende). – Trainer: Christoph Lessacher.
SALZBURGER LIGA
Bürmoos: Zu: Staguller (Puch), Omanovic (Thalgau), Satzinger (Elixhausen), Martinez (St. Georgen). – Ab: Höller (Berndorf), O’Connor (Karriereende).
Siezenheim: Zu: Sezer (ASV S.), Auner (Grünau), Yarmoshenko (Schweiz), Ebner (RB AKA), Ressel (Siezenheim 1b), Casagranda (Austria 1b). – Ab: Hatzer (Hof), Schnöll (Grünau), Stockreiter (Elixhausen), Jezeric (HSV Wals), Gmachl (Studium), Jörgner (Mondsee), Mohammad (Grödig), Schmidinger (Siezenheim), Stockreiter (Elixhausen), Koller, Jörgner, Munaro (alle Karrierepause).
Straßwalchen: Zu: Eder (Oberhofen), Pribik (Hallein 1b), Moser (Eugendorf), Plakhtyria (Seekirchen), Pisko (Adnet), Higyed, Danninger (beide Mondsee 1b), Chudoba (Henndorf). – Ab: Kriechbaum (Grünau), Zechmann (Neumarkt), Ivic (Mattighofen), Music (Friedburg), Scheffenacker (unbekannt).
SAK: Zu: Offenbacher (Eugendorf), Erkek (Anif), Herbst (Grünau), Sadeqi, Najebullah (beide Neumarkt), Wonnebauer (Gurten), Bergmeister (Rauris). – Ab: Walkner, Pasic (beide Plainfeld), Attia, D. Hutter (beide Eugendorf), Ötztürk (Grödig), Mohamed (Leopoldskron), Pehlivan (1. SSK), Empl (Mühlbach/Pzg.), Wagenmann (Deutschland).
Bramberg: Zu: Masic, Ramo (beide FC Pinzgau), Deutinger (Piesendorf), Prossegger (Mühlbach/Pzg.), Schösser (Mittersill), Kiss (Uttendorf), Maahs (Bruck). – Ab: Yildirim, Hamzic, Quehenberger (alle Kitzbühel), Kröll (Anif), Schnaitl (Maria Alm), Cserneczky (Kaprun).
Eugendorf: Zu: Dudaew (FC Pinzgau), Nagy (Kuchl), Milicevic (Bergheim), Bertalanic (Mittersill), Feiser (Ostermiething), Manga (Elixhausen), Hutter (SAK), Peric (ATSV S.), Fesl (Puch), Gelashvili (Gmunden) Vucur (vereinslos), Lima (Portugal), Kraihammer (Hallwang). – Ab: J. Koeltringer, L. Költringer (beide Ostermiething), Offenbacher (SAK), Hamzic (Hallein), Illek (Berndorf), Peer (Kuchl), Kroissl (Seekirchen), Suppan (Koppl), Seitz (Strobl), Angerer (Leopoldskron), Moser (Straßwalchen), Hasanovic (Vöcklamarkt), Gavric (Friedburg), Barkmann (Karrierepause).
Neumarkt: Zu: Schäfer (Obertrum), Rakic, Selimbasic (Grödig), Ikache (Anthering), Zechmann (Straßwalchen), Harbas (Kuchl), Gerbl (Seekirchen), Adzem (Hallein), Canga (Grödig 1b). – Ab: Zivkovic (Golling), Sadeqi (Neumarkt), Mohamed, Erdogan (beide ASV S.), Saller (Finnland), Najebullah (SAK), Pugl-Pichler (Lochen), Tomic (Köstendorf), I. Zivkovic (Gneis), Balic (unbekannt).
Thalgau: Zu: Veselinovic (Puch), Kajba (Strobl), Bachmann (Berndorf), Todorovic (Hallwang), Halilovic (Saalfelden), Drda (Koppl). – Ab: Omanovic (Bürmoos), Halili (Oberndorf), Spasojevic (Bergheim), Hasanovic (Austria Amateure), Wörndl (Hallwang), Ashkabov, Nussbaumer (Puch).
Henndorf: Zu: Darenko, Fasching (Seekirchen Juniors), Fasching, M. Grössinger (beide Mondsee). – Ab: C. Grössinger (Karriereende), Chudoba (Straßwalchen), Schwaiger (Mondsee), Putz (Pause), Deisl (Koppl).
Anif: Zu: Kröll (Bramberg), Hödl (Mondsee), Jeina (Seeham), Navarette, Ilsanker (beide Koppl), Jukic (Anif), M. Schubert (USA), Kienzner, Bünting (D). – Ab: Tröster, Erdogan (beide Austria 1b), Mooslechner, Pavic (beide Oberalm), Erkek (SAK), Erlacher, Bertignol (beide Hallein), Sparber (Adnet), Maric (ASV S.), Pollmann (HSV Wals), Brandner (Karriereende).
Schwarzach: Zu: Haider (Dienten), Wielandner (Mühlbach), Muslija (Radstadt), Kröll (Neukirchen), Szarka (BSK), Gold (Altenmarkt). – Ab: Linschinger (Golling), Peitler (Studium), Schratl (Großarl), Kerschbaumer (Bergheim), Gaßner (Pfarrwerfen).
Puch: Zu: Füreder (Grödig), Sorda (Austria S.), Nussbaumer, Askhabov (beide Thalgau), Safonov (BSK), Kovacs (Kuchl). – Ab: Colic, Janjic (beide Austria S.), Kalteis (Grünau), Veselinovic (Thalgau), Staguller (Bürmoos), Fesl (Eugendorf), Grebner (Hallein), Uzunov (St. Johann), Plappert, Löker (beide St. Koloman), Selimi (Plainfeld).
Seekirchen Juniors: Zu: Gerbl (Neumarkt), Wagner (Golling), Kroissl (Eugendorf). – Ab: Bosch (Burghausen), Darenko (Henndorf), Nkemka (Obertrum).
Golling: Zu: Hofer, Temel, Kuhar, Sommer (alle Kuchl), Gigic (Ostermiething), Linschinger (Schwarzach), Mussbacher (Pfarrwerfen), Oshowski, Mitterlechner (beide Hallein), Obermaier (Wasserburg/D). – Ab: Pilotto, Schnitzer (beide St. Martin), Sevkan (St. Koloman), Radic, Acar (beide Kuchl), Malirsch (ASV S.), Montellano (Pfarrwerfen), Wagner (Seekirchen J.), Mahmud (Bergheim).
ATSV Salzburg: Zu: Uchytel (HSV Wals). – Ab: Lazarevic (HSV Wals), Peric (Eugendorf).
Berndorf: Zu: Höller (Bürmoos), Mitterbauer (Hallwang), Illek (Eugendorf), Scheffenacker (Burghausen U19), Scharinger (Gilgenberg), Bennour (Seekirchen 1c), Diallo (Kuchl Juniors). – Ab: Bachmann (Thalgau), Buchwinkler (Nußdorf), Schweighart (Elixhausen), Gerbl (Seekirchen Juniors), Plakhtyria (Straßwalchen), Menges (Friedburg), Munter, Biribauer (beide Karriereende)
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