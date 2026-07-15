Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fenster schließt!

Alle Wechsel in der Nordliga und Salzburger Liga

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.07.2026 18:14
In Kuchl hat sich im Sommer einiges getan.
In Kuchl hat sich im Sommer einiges getan.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Noch bis Mitternacht läuft im Salzburger Fußball-Unterhaus das Transferfenster. Wir haben alle Wechsel der Salzburger Liga und Regionalliga im Überblick.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kuchl: Zu: Rosenstatter (Kirchanschöring/D), Vurbic, Milic (beide Hallein), Bachleitner (Mondsee), Peer (Eugendorf), Pajic (Wals-Grünau), Jelica (Bad Ischl), Stojicevic (Vöcklamarkt), Windhager (Austria Salzburg), Radic (Golling). – Ab: Hofer, Kuhar, Temel, Sommer (alle Golling), Danner, Wiedl, Krijezi (alle Hallein), Nagy (Eugendorf), Jukic (Anif), Harbas (Neumarkt), Gassner, Fonjga (beide Grödig), Kovacs (Puch), Mauberger, Seiwald (beide Karrierepause). – Trainer: Thomas Hofer.

Seekirchen: Zu: Auer (Hallein). – Ab: Keine. – Trainer: Mario Lapkalo.

Wals-Grünau: Zu: Gruszka (Ostermiething), Kriechbaum (Straßwalchen), Müller (Hallein), Strobl (Karrierepause) Schnöll (Siezenheim), Kalteis (Puch). – Ab: Zikic (Grödig), Künstner (Leobendorf), Pajic (Kuchl), Herbst (SAK), Barnjak (Croatia Salzburg). – Trainer: Bernhard Huber-Rieder.

St. Johann: Zu: Begovic, Obasi, Chatzipirpiridis, Llambay, Hassanin, Kuksenko (alle Bischofshofen), Uzunov (Puch), Mazurek (Polen). – Ab: Kosakiewic (Liefering/Rückleihe), Weiss (St. Martin/T.), Yurttas (Konkordiahütte), Afifem (St. Johann/Tirol). – Trainer: Bernhard Kletzl.

Lesen Sie auch:
Übernimmt FC Pinzgau: Thomas Eder.
„Passt einfach!“
FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer
28.05.2026

FC Pinzgau: Zu: Batanovic (Maria Alm), Djaleu (Deutschland), Drljic (Grödig), Lazzeri (Bramberg), Zottl (Vöcklamarkt), Brody (USA), Perryman, Oberperfler, Heugenhauser (FCPS AKA). – Ab: Colic, Pasiourtis (Austria Amateure), Lovrec, Kozak, Galesic, Rechenmacher (unbekannt), Dudaew (Eugendorf), Halilovic (Thalgau), Lorenz (Mühlbach), Jann (Mühlbach/Pzg.), Ramo (Bramberg). – Trainer: Thomas Eder (neu).

Grödig: Zu: Fonjga, Gassner (beide Kuchl), Paumgartner (GAK), Theiner ( Austria Salzburg), Sammer (SV Ried), Ötztürk (SAK), Zikic (Wals-Grünau), Azzef (BSK), Öztürk (SAK), Duranovic (Hallein). – Ab: Lukacevic (Croatia S.), Rakic, Selimbasic (beide Neumarkt), Drljic (FC Pinzgau), Hasenauer (Saalbach), Sarpe (Rumänien), Popovic (Austria Amateure), Gsenger, Ernemann (Karriereende). – Trainer: Arsim Deliu.

Hallein: Zu: Hillebrand (Liefering), Handle (Viktoria Köln/D), P. Danner (Jacksonville/USA), Ladwig (Liefering), Erlacher, Bertignol (beide Anif), Hamzic (Eugendorf), Selih (Rudar/Slo), Müller (Oberalm), M. Danner, Wiedl, Krijezi (alle Kuchl), Grebner (Puch). – Ab: Mitterlechner, Oshowski (beide Golling), Knezevic (Croatia S.), Vurbic, Milic (beide Kuchl), Pribik (Straßwalchen), Müller (Wals-Grünau), Auer (Seekirchen), Duranovic (Grödig), Masic (Oberalm), Isik (Puch), Hadzipasic (unbekannt), Pargan (Karriereende). – Trainer: Christoph Lessacher.

SALZBURGER LIGA

Bürmoos: Zu: Staguller (Puch), Omanovic (Thalgau), Satzinger (Elixhausen), Martinez (St. Georgen). – Ab: Höller (Berndorf), O’Connor (Karriereende).

Siezenheim: Zu: Sezer (ASV S.), Auner (Grünau), Yarmoshenko (Schweiz), Ebner (RB AKA), Ressel (Siezenheim 1b), Casagranda (Austria 1b). – Ab: Hatzer (Hof), Schnöll (Grünau), Stockreiter (Elixhausen), Jezeric (HSV Wals), Gmachl (Studium), Jörgner (Mondsee), Mohammad (Grödig), Schmidinger (Siezenheim), Stockreiter (Elixhausen), Koller, Jörgner, Munaro (alle Karrierepause).

Straßwalchen: Zu: Eder (Oberhofen), Pribik (Hallein 1b), Moser (Eugendorf), Plakhtyria (Seekirchen), Pisko (Adnet), Higyed, Danninger (beide Mondsee 1b), Chudoba (Henndorf). – Ab: Kriechbaum (Grünau), Zechmann (Neumarkt), Ivic (Mattighofen), Music (Friedburg), Scheffenacker (unbekannt).

Lesen Sie auch:
Sprach mit der „Krone“ über das Finanzchaos in Puch: Patrick Schober.
Traditionsklub wankt
Trotz Chaos: „Wir geben sicher nicht auf!“
15.07.2026

SAK: Zu: Offenbacher (Eugendorf), Erkek (Anif), Herbst (Grünau), Sadeqi, Najebullah (beide Neumarkt), Wonnebauer (Gurten), Bergmeister (Rauris). – Ab: Walkner, Pasic (beide Plainfeld), Attia, D. Hutter (beide Eugendorf), Ötztürk (Grödig), Mohamed (Leopoldskron), Pehlivan (1. SSK), Empl (Mühlbach/Pzg.), Wagenmann (Deutschland).

Bramberg: Zu: Masic, Ramo (beide FC Pinzgau), Deutinger (Piesendorf), Prossegger (Mühlbach/Pzg.), Schösser (Mittersill), Kiss (Uttendorf), Maahs (Bruck). – Ab: Yildirim, Hamzic, Quehenberger (alle Kitzbühel), Kröll (Anif), Schnaitl (Maria Alm), Cserneczky (Kaprun).

Eugendorf: Zu: Dudaew (FC Pinzgau), Nagy (Kuchl), Milicevic (Bergheim), Bertalanic (Mittersill), Feiser (Ostermiething), Manga (Elixhausen), Hutter (SAK), Peric (ATSV S.), Fesl (Puch), Gelashvili (Gmunden) Vucur (vereinslos), Lima (Portugal), Kraihammer (Hallwang). – Ab: J. Koeltringer, L. Költringer (beide Ostermiething), Offenbacher (SAK), Hamzic (Hallein), Illek (Berndorf), Peer (Kuchl), Kroissl (Seekirchen), Suppan (Koppl), Seitz (Strobl), Angerer (Leopoldskron), Moser (Straßwalchen), Hasanovic (Vöcklamarkt), Gavric (Friedburg), Barkmann (Karrierepause).

Neumarkt: Zu: Schäfer (Obertrum), Rakic, Selimbasic (Grödig), Ikache (Anthering), Zechmann (Straßwalchen), Harbas (Kuchl), Gerbl (Seekirchen), Adzem (Hallein), Canga (Grödig 1b). – Ab: Zivkovic (Golling), Sadeqi (Neumarkt), Mohamed, Erdogan (beide ASV S.), Saller (Finnland), Najebullah (SAK), Pugl-Pichler (Lochen), Tomic (Köstendorf), I. Zivkovic (Gneis), Balic (unbekannt).

Thalgau: Zu: Veselinovic (Puch), Kajba (Strobl), Bachmann (Berndorf), Todorovic (Hallwang), Halilovic (Saalfelden), Drda (Koppl). – Ab: Omanovic (Bürmoos), Halili (Oberndorf), Spasojevic (Bergheim), Hasanovic (Austria Amateure), Wörndl (Hallwang), Ashkabov, Nussbaumer (Puch).

Henndorf: Zu: Darenko, Fasching (Seekirchen Juniors), Fasching, M. Grössinger (beide Mondsee). – Ab: C. Grössinger (Karriereende), Chudoba (Straßwalchen), Schwaiger (Mondsee), Putz (Pause), Deisl (Koppl).

Anif: Zu: Kröll (Bramberg), Hödl (Mondsee), Jeina (Seeham), Navarette, Ilsanker (beide Koppl), Jukic (Anif), M. Schubert (USA), Kienzner, Bünting (D). – Ab: Tröster, Erdogan (beide Austria 1b), Mooslechner, Pavic (beide Oberalm), Erkek (SAK), Erlacher, Bertignol (beide Hallein), Sparber (Adnet), Maric (ASV S.), Pollmann (HSV Wals), Brandner (Karriereende).

Schwarzach: Zu: Haider (Dienten), Wielandner (Mühlbach), Muslija (Radstadt), Kröll (Neukirchen), Szarka (BSK), Gold (Altenmarkt). – Ab: Linschinger (Golling), Peitler (Studium), Schratl (Großarl), Kerschbaumer (Bergheim), Gaßner (Pfarrwerfen).

Puch: Zu: Füreder (Grödig), Sorda (Austria S.), Nussbaumer, Askhabov (beide Thalgau), Safonov (BSK), Kovacs (Kuchl). – Ab: Colic, Janjic (beide Austria S.), Kalteis (Grünau), Veselinovic (Thalgau), Staguller (Bürmoos), Fesl (Eugendorf), Grebner (Hallein), Uzunov (St. Johann), Plappert, Löker (beide St. Koloman), Selimi (Plainfeld).

Seekirchen Juniors: Zu: Gerbl (Neumarkt), Wagner (Golling), Kroissl (Eugendorf). – Ab: Bosch (Burghausen), Darenko (Henndorf), Nkemka (Obertrum).

Lesen Sie auch:
Den Aufstieg feierten die Berndorf-Kicker auf ihre eigene Art.
Sport Tv Logo
Rauschende Party
Nach Krimi: „Vier Bier sind auch ein Schnitzel“
21.06.2026

Golling: Zu: Hofer, Temel, Kuhar, Sommer (alle Kuchl), Gigic (Ostermiething), Linschinger (Schwarzach), Mussbacher (Pfarrwerfen), Oshowski, Mitterlechner (beide Hallein), Obermaier (Wasserburg/D). – Ab: Pilotto, Schnitzer (beide St. Martin), Sevkan (St. Koloman), Radic, Acar (beide Kuchl), Malirsch (ASV S.), Montellano (Pfarrwerfen), Wagner (Seekirchen J.), Mahmud (Bergheim).

ATSV Salzburg: Zu: Uchytel (HSV Wals). – Ab: Lazarevic (HSV Wals), Peric (Eugendorf).

Berndorf: Zu: Höller (Bürmoos), Mitterbauer (Hallwang), Illek (Eugendorf), Scheffenacker (Burghausen U19), Scharinger (Gilgenberg), Bennour (Seekirchen 1c), Diallo (Kuchl Juniors). – Ab: Bachmann (Thalgau), Buchwinkler (Nußdorf), Schweighart (Elixhausen), Gerbl (Seekirchen Juniors), Plakhtyria (Straßwalchen), Menges (Friedburg), Munter, Biribauer (beide Karriereende)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
15.07.2026 18:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
145.633 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
145.258 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.979 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Fenster schließt!
Alle Wechsel in der Nordliga und Salzburger Liga
Traditionsklub wankt
Trotz Chaos: „Wir geben sicher nicht auf!“
2. Liga
Austria Salzburg: Test gewonnen, Talent abgegeben
Auf nach Übersee
Salzburger Nachwuchs-Hoffnung auf Spuren der Stars
Fiel Kurs zum Opfer
Eisbullen-Fanbliebling hat schon neuen Klub

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf