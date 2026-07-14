Eine Initiative will das Amtsgebäude retten

Eine Initiative von Salzburger Architekten und Bautechnik-Experten hat jetzt eine Petition gestartet, die sich für den Erhalt des Gebäudes, eine Entkernung und eine Umnutzung mit geförderten Mietwohnungen einsetzt. „Wenn man das Gebäude entkernt, bleiben nur Decken und Stützen übrig“, sagt Architekt Thomas Forsthuber. „So sind 124 Wohnungen in der Umnutzungsvariante möglich. Mit Aufbauten wären bis zu 180 Wohnungen möglich“, erklärt Architekt Michael Strobl.