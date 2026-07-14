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Michael-Pacher-Straße

Eine Initiative will das Amtsgebäude retten

Salzburg
14.07.2026 21:30
Eine Initiative rund um Architekt Michael Strobl will das Amtsgebäude erhalten.
Eine Initiative rund um Architekt Michael Strobl will das Amtsgebäude erhalten.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, Matthias Nagl)
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Von Matthias Nagl

Bald sollen die Salzburger Landesbeamten aus dem Amtsgebäude in der Michael-Pacher-Straße ins neue Landes-Dienstleistungszentrum am Hauptbahnhof übersiedeln. In Salzburg-Süd sollen stattdessen geförderte Mietwohnungen einziehen. Eine Gruppe will die Struktur des Gebäudes erhalten ...

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Das Ziel ist bereits klar. Im derzeit noch mit Büros genutzten Amtsgebäude der Landesregierung in der Michael-Pacher-Straße in Salzburg-Süd sollen geförderte Mietwohnungen einziehen. Die Verkaufsgespräche des Landes mit Interessenten laufen bereits. Wenn die Übersiedlung der Beamten ins neue Landes-Dienstleistungszentrum zum Jahreswechsel abgeschlossen ist, soll es konkret werden.

Eine Initiative von Salzburger Architekten und Bautechnik-Experten hat jetzt eine Petition gestartet, die sich für den Erhalt des Gebäudes, eine Entkernung und eine Umnutzung mit geförderten Mietwohnungen einsetzt. „Wenn man das Gebäude entkernt, bleiben nur Decken und Stützen übrig“, sagt Architekt Thomas Forsthuber. „So sind 124 Wohnungen in der Umnutzungsvariante möglich. Mit Aufbauten wären bis zu 180 Wohnungen möglich“, erklärt Architekt Michael Strobl.

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Ein Erhalt des Stahlbetonskeletts würde nicht nur CO2 einsparen. Laut Initiative ergäbe sich gegenüber einem Neubau eine Ersparnis von drei bis fünf Millionen Euro. Thermisch ließe sich das Gebäude gut sanieren, da der Bestandsbau aus den 1970er Jahren stammt, erklärt Strobl.

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