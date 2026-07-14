Brand an der Bergwand: Löscheinsatz aus der Luft

Feuer am Berg, genauer am Raucheck bei Pfarrwerfen: Auf 1700 Metern Höhe brach in steilem Gelände ein Brand aus. Zuerst entzündete sich ein Latschenfeld auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern. Doch das Feuer breitete sich noch weiter aus – der Löscheinsatz aus der Luft ist noch im Gange.
Sofort nach Eintreffen ordnete der Einsatzleiter der Feuerwehr Pfarrwerfen einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Der Brandort war aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes nicht erreichbar – ein Löschen war nur aus der Luft möglich. Am Sportplatz in Werfen wurde zwischenzeitlich die Einsatzzentrale eingerichtet.
Zwei Flugmaschinen des Innenministeriums starteten in die Luft. Nach einem ersten Erkundungsflug begannen sie umgehend mit den Löschmaßnahmen: Rund 15.000 Liter Wasser warfen die beiden Helikopter auf die Brandstelle ab.
Das Wasser wurde aus der Salzach sowie aus einem privaten Teich entnommen. Um 19.30 Uhr konnte „Brand unter Kontrolle“ gegeben werden. Der Einsatz ist jedoch noch nicht beendet und wird sich noch bis in den Abend hinziehen. Im Einsatz stehen 50 Feuerwehrleute sowie zwölf Fahrzeuge und zwei Helikopter.
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