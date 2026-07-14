Brand an der Bergwand: Löscheinsatz aus der Luft

Das Wasser wurde aus der Salzach sowie aus einem privaten Teich entnommen. Um 19.30 Uhr konnte „Brand unter Kontrolle“ gegeben werden. Der Einsatz ist jedoch noch nicht beendet und wird sich noch bis in den Abend hinziehen. Im Einsatz stehen 50 Feuerwehrleute sowie zwölf Fahrzeuge und zwei Helikopter.