Der Denkmalschutz ließ die Jalousien verschwinden

Es hätte ein Vorzeigeprojekt für neues Wohnen in alten Mauern werden sollen. Wie von der „Krone“ berichtet, lief aber einiges schief, seitdem der mächtige Bau am Krauthügel statt dem Seniorenwohnhaus 77 Mietwohnungen beherbergt. Vor allem die davongaloppierenden Betriebskosten machen den Bewohnern zu schaffen.