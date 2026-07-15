Der Denkmalschutz ließ die Jalousien verschwinden

Ist es der nächste Schildbürgerstreich beim Prestigeprojekt am Krauthügel in Salzburg? Nach der Sanierung des ehemaligen Seniorenwohnhauses fehlt beim Prestigeprojekt der Sonnenschutz. Die Mieter müssen kreativ werden, um den Sommer im alten Gebäude halbwegs erträglich zu machen.
Es hätte ein Vorzeigeprojekt für neues Wohnen in alten Mauern werden sollen. Wie von der „Krone“ berichtet, lief aber einiges schief, seitdem der mächtige Bau am Krauthügel statt dem Seniorenwohnhaus 77 Mietwohnungen beherbergt. Vor allem die davongaloppierenden Betriebskosten machen den Bewohnern zu schaffen.
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