Erste Bullen-Pleite unter Neo-Coach Danny Röhl

Der erste von zwei Tests ging für Salzburg am Mittwoch in die Hose. Bei den Bullen lief gegen Gamba Osaka nicht viel zusammen, die Japaner siegten klar mit 3:0 in Anif. Neo-Trainer Danny Röhl musste damit seine erste Niederlage hinnehmen.
Bereits nach 29 gespielten Minuten lagen die Bullen beim Test in Anif mit 0:2 in Rückstand – Jebali traf doppelt für Gamba Osaka.
Auch im zweiten und dritten Drittel – die Partie wurde im Format dreimal dreißig Minuten gespielt – lief bei der Truppe von Trainer Danny Röhl nicht viel zusammen. Nach einem groben Schnitzer von Frans Krätzig traf Hummet, vor den Augen von Ex-Bullentrainer Roger Schmidt und Mario Gomez, zum 3:0-Endstand für die Japaner.
Der deutsche Übungsleiter musste damit seine erste Niederlage als Salzburg-Coach hinnehmen. Im zweiten Test treffen die Bullen in Nonntal auf Basaksehir.
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