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Auch Katy Perry?

Rang und Namen versammeln sich rund um Festspiele

Land & Leute
14.07.2026 09:30
Markus Hinterhäuser (li.) wird bei Claudia Gugger-Bessingers Passauer Runde erwartet. Katy Perry ...
Markus Hinterhäuser (li.) wird bei Claudia Gugger-Bessingers Passauer Runde erwartet. Katy Perry könnte mit Justin Trudeau (re.) anreisen.(Bild: Krone-Collage/APA-PictureDesk null, Markus Tschepp, instagram.com/katyperry)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Wenn Philipp Hochmair wieder barfuß über den Domplatz läuft, ist es so weit: Die Salzburger Festspiele starten am Samstag. Aber nicht nur das Kulturfestival hält die Mozartstadt in Atem. Mehrere Empfänge, Konferenzen und Charity-Events füllen den Terminkalender drumherum.

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Mit großer Spannung erwartet wird die Wirtschaftskonferenz Salzburg Summit. Am 24. Juli wird Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau als Redner bei der Veranstaltung auftreten. Eventuell bringt der ehemalige Politiker auch seine Lebenspartnerin, Popsängerin Katy Perry mit.

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Auch dieser Auftritt wird mit Spannung erwartet: Ex-Festspielintendant Markus Hinterhäuser wird bei einer Charity-Veranstaltung der Passauer Runde zu seinen Ehren erwartet. Deutsche Unternehmerinnen treffen sich im August im Rosewood Hotel Schloss Fuschl, um dort für den guten Zweck Geld zu sammeln.

Stephan Balkenhol wird heuer eine Skulptur am Residenzplatz präsentieren.
Stephan Balkenhol wird heuer eine Skulptur am Residenzplatz präsentieren.(Bild: © Stephan Balkenhol/Bildrecht, Wien 2026/Noah Kronreif)

Wohltätigkeit steht auch beim alljährlichen Fundraising-Dinner im Museum der Moderne im Vordergrund. Es findet am 31. Juli in den Museumsräumlichkeiten statt.

Von Kunst umgeben sind auch die Besucher der heurigen Ausstellung am Residenzplatz. Dort, wo vergangenes Jahr überdimensionale Köpfe aus Gusseisen in den Himmel ragten, wird heuer eine Installation des international renommierten Künstlers Stephan Balkenhol Einzug halten.

Sean Scully und Thaddaeus Ropac (re.) arbeiten schon seit Jahren zusammen.
Sean Scully und Thaddaeus Ropac (re.) arbeiten schon seit Jahren zusammen.(Bild: Markus Tschepp)

Fixer Treffpunkt für Kunstliebhaber ist auch die Galerie Ropac. Am Mirabellplatz zeigt Sean Scully großformatige Gemälde. In der Salzburg Halle sind Skulpturen des Schweizer Künstlers Not Vital zu sehen.

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