Rang und Namen versammeln sich rund um Festspiele

Wenn Philipp Hochmair wieder barfuß über den Domplatz läuft, ist es so weit: Die Salzburger Festspiele starten am Samstag. Aber nicht nur das Kulturfestival hält die Mozartstadt in Atem. Mehrere Empfänge, Konferenzen und Charity-Events füllen den Terminkalender drumherum.