Viele Tschechen gehen hohes Risiko in Bergen ein

Erst am Montagnachmittag stürzte ein 23-jähriger Tscheche am Klettersteig auf der Postalm in Strobl in den Tod. Auffallend ist, dass in Salzburg sehr häufig Bürger aus dem österreichischen Nachbarland von Rettungs- und Bergungseinsätzen betroffen sind. Diesen subjektiven Eindruck bestätigt auch Richard Freicham, Landesleiter der Bergrettung Salzburg. „Sie opfern ihren Urlaub, kommen nur ein paar Tage und wollen dann auf Biegen und Brechen ihre Touren machen“, so der Bergretter, der sie als „schwierige Bergsteiger“ bezeichnet.