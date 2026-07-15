Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeitdruck?

Viele Tschechen gehen hohes Risiko in Bergen ein

Salzburg
15.07.2026 06:00
Gerade erst am Montag stürzte ein 23-jähriger Tscheche auf dem Postalmklettersteig in den Tod.
Gerade erst am Montag stürzte ein 23-jähriger Tscheche auf dem Postalmklettersteig in den Tod.(Bild: Bergrettung Strobl)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Bergtouristen aus dem Nachbarland haben oft nur wenig Zeit und wollen sich das Erlebnis nicht entgehen lassen. Heimische Bergretter verzeichnen dennoch mehr Einsätze. Sportler aus Tschechien sind aber nicht allein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst am Montagnachmittag stürzte ein 23-jähriger Tscheche am Klettersteig auf der Postalm in Strobl in den Tod. Auffallend ist, dass in Salzburg sehr häufig Bürger aus dem österreichischen Nachbarland von Rettungs- und Bergungseinsätzen betroffen sind. Diesen subjektiven Eindruck bestätigt auch Richard Freicham, Landesleiter der Bergrettung Salzburg. „Sie opfern ihren Urlaub, kommen nur ein paar Tage und wollen dann auf Biegen und Brechen ihre Touren machen“, so der Bergretter, der sie als „schwierige Bergsteiger“ bezeichnet.

Viele Landsleute gehen viel Risiko ein und müssen dann mit dem Heli gerettet werden.
Viele Landsleute gehen viel Risiko ein und müssen dann mit dem Heli gerettet werden.(Bild: Bergrettung Steiermark)
Gerade erst am Montag stürzte ein 23-jähriger Tscheche auf dem Postalmklettersteig in den Tod.
Gerade erst am Montag stürzte ein 23-jähriger Tscheche auf dem Postalmklettersteig in den Tod.(Bild: Bergrettung Strobl)

Dabei sind die Sportler aus Tschechien nicht allein. Generell trifft das auch auf andere Bergsteiger aus dem Osten Europas, etwa Rumänen und Bulgaren, zu.

Generell sieht Freicham die derzeitige Situation in den heimischen Bergen wegen der Hitze und Trockenheit als gefährlich an. Felsblocktouren werden im Moment eigentlich nicht gegangen. „Es ist einfach zu gefährlich bei der Wärme“, so der Bergretter. Als Beispiel nennt er die bekannte Dreiherrenspitze in den Tauern. „Die geht nicht mehr. Bergführer gehen nur noch auf den Großen Geiger und sonst nichts“.

Lesen Sie auch:
Der 23-Jährige verunglückte beim Einstieg.
Tödlicher Ausflug
23-Jähriger stürzte von Klettersteig in den Tod
13.07.2026
Einsatz in den Tauern
Tscheche (21) stürzt beim Abstieg in den Tod
23.06.2026
Nass und unterkühlt
Bergretter holten Tschechen in der Nacht vom Berg
14.09.2025

Diese Probleme haben Salzburg und Österreich nicht als einzige: Im Schweizer Zermatt wurde der Aufstieg auf das berühmte Matterhorn schon als zu gefährlich eingestuft. Bergführer verzichten auf Touren, um nicht der Gefahr großer Steinschläge ausgesetzt zu sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.456 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
141.686 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
136.167 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1278 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
871 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf