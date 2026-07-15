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Bayrische Polizei ertappt Lenker mit Crystal Meth

Salzburg
15.07.2026 14:00
Die bayrische Polizei fand die Spritze mit der Droge.
Die bayrische Polizei fand die Spritze mit der Droge.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Laut bayrischer Polizei erwischten Schleierfahnder am Dienstagabend einen slowakischen Pkw-Lenker auf der A8 Richtung München mit der Droge Crystal Meth in der Hosentasche – sehr zum Missfallen der mitfahrenden Lebensgefährtin...

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Am Dienstagabend kontrollierten Pidinger Schleierfahnder auf der A8 ein slowakisches Paar, das zuvor mit ihrem Pkw aus Salzburg eingereist war. Weil sich der Lenker auffallend nervös verhielt, witterten die Beamten schon einen möglichen Drogenkonsum hin. Der 28-jährige Fahrer wurde daraufhin kontrolliert.

Und siehe da: Der Verdacht bestätigte sich. Denn in seiner Hosentasche fanden die Fahnder eine Injektionsspritze mit der Droge Crystal Meth. Jetzt erwartet den Lenker ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Slowake seine Reise fortsetzen.

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Die Pidinger Polizei lässt wissen: „Die mitreisende Lebensgefährtin zeigte sich sichtlich wenig erfreut über den aufgedeckten Drogenkonsum ihres Mannes. Ein Umstand, der angesichts der schnellen physischen und psychischen Abhängigkeit sowie der häufig gravierenden gesellschaftlichen Folgen von Crystal Meth nachvollziehbar ist.“

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