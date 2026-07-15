Bayrische Polizei ertappt Lenker mit Crystal Meth

Und siehe da: Der Verdacht bestätigte sich. Denn in seiner Hosentasche fanden die Fahnder eine Injektionsspritze mit der Droge Crystal Meth. Jetzt erwartet den Lenker ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Slowake seine Reise fortsetzen.