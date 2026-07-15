Sex im Auto: ja! Aber wehe, jemand knallt die Tür

Eine Studie im Auftrag der Helvetia Versicherung zeigt: Salzburgs Beziehung zum Auto ist innig, aber nicht völlig unkompliziert. 78 Prozent sind stolz auf ihren Wagen, österreichweit sind es 69 Prozent. Gleichzeitig halten sich nur 84 Prozent für sichere Fahrer – der niedrigste Wert aller Bundesländer. Gegenüber dem eigenen Partner wächst das Selbstvertrauen allerdings: 59 Prozent glauben, besser zu fahren.