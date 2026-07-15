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Goldener Genie-Gnom

320 Mini-Mozarts erobern jetzt den Mirabellgarten

Salzburg
15.07.2026 13:07
Die Miniaturen stehen seit heute im Mirabellgarten.
Die Miniaturen stehen seit heute im Mirabellgarten.(Bild: Mozarteu/Wolfgang Lienbacher)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Goldfarbene Mozart-Figuren bevölkern seit Mittwoch mehrere Orte in Salzburg. Die Installation von Ottmar Hörl zeigt den Komponisten mit Hündin und soll seine menschliche Seite betonen. Zu sehen ist sie bis Ende August …

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Rund 320 goldfarbene Mozart-Figuren haben den Mirabellgarten und weitere Orte in Salzburg erobert. Die 50 Zentimeter hohen Kunststoff-Skulpturen stammen vom deutschen Konzeptkünstler Ottmar Hörl und zeigen Wolfgang Amadeus Mozart mit einer Hündin an seiner Seite.

Damit soll an den Familienhund Pimperl erinnert und die menschliche Seite des Komponisten betont werden. Der Großteil der Figuren steht auf zwei Rasenflächen im Mirabellgarten, weitere sind im Mozart-Wohnhaus, beim Zauberflöten-Häuschen und im Garten des Mozarteums zu sehen.

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Die Stiftung Mozarteum will Mozart damit auch außerhalb der Museen erlebbar machen. Die Installation läuft bis Ende August. Dass einzelne Figuren als Souvenir verschwinden könnten, hat der Künstler bereits einkalkuliert.

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