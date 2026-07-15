320 Mini-Mozarts erobern jetzt den Mirabellgarten

Goldfarbene Mozart-Figuren bevölkern seit Mittwoch mehrere Orte in Salzburg. Die Installation von Ottmar Hörl zeigt den Komponisten mit Hündin und soll seine menschliche Seite betonen. Zu sehen ist sie bis Ende August …
Rund 320 goldfarbene Mozart-Figuren haben den Mirabellgarten und weitere Orte in Salzburg erobert. Die 50 Zentimeter hohen Kunststoff-Skulpturen stammen vom deutschen Konzeptkünstler Ottmar Hörl und zeigen Wolfgang Amadeus Mozart mit einer Hündin an seiner Seite.
Damit soll an den Familienhund Pimperl erinnert und die menschliche Seite des Komponisten betont werden. Der Großteil der Figuren steht auf zwei Rasenflächen im Mirabellgarten, weitere sind im Mozart-Wohnhaus, beim Zauberflöten-Häuschen und im Garten des Mozarteums zu sehen.
Die Stiftung Mozarteum will Mozart damit auch außerhalb der Museen erlebbar machen. Die Installation läuft bis Ende August. Dass einzelne Figuren als Souvenir verschwinden könnten, hat der Künstler bereits einkalkuliert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.