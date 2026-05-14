Magazine der Kronen Zeitung

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Zwei Toptransfers: Alexander Schlager (li.) und Kerim Alajbegovic.
2 Kracher, 10 Flops
Die große Transferbilanz
des FC Red Bull Salzburg
Auf Salzburg (re. Kapitänin Lucia Orkic) wartet ein schwieriges Spiel um den Cuptitel. Die ...
Frauen-Cup Finale
Orkic: „Ein extrem
besonderes Spiel für uns“
Alexander Schlager wird nach Salzburgs Niederlage in Linz getröstet.
Warten auf einen Titel
Alexander Schlager – der traurigste Bulle
Christian Zawieschitzky bleibt den Bullen treu.
19-Jähriger bleibt
Der FC Red Bull Salzburg
verlängert mit Toptalent
Salzburgs Frauen (im Bild Greta Spinn) kämpften sich ins Cupfinale.
„Krone“-Vergleich
Das unterscheidet ÖFB-Cup bei Männern und Frauen
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Joane Gadou wechselt zu Borussia Dortmund.
Jetzt offiziell
Salzburg verkauft Verteidiger an Dortmund
Bundesliga
Joane Gadou verlässt die Bullen im Sommer.
Hat sich verabschiedet
Fix: Zweiter Salzburg-Abgang steht fest
Sport
Die Bullen enttäuschten heuer auf ganzer Linie.
So schlecht wie nie
Bullen sind an einem neuen Tiefpunkt angelangt
Bundesliga
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Witziges Video
Polster: „… und Andi Herzog ist halt auch dabei“
Krone Sport-News
Sinner-Mania in Rom ++ Handballer um WM-Ticket
Real-Trainer Alvaro Arbeloa
Real unfair behandelt?
Arbeloa: „Niemand wird uns vorschreiben, …“
Folge von Mittwoch
Turnen, lachen, mitmachen: Philipp in Kufstein!
Bundesliga-Highlights
Video: Hier wirft LASK Salzburg aus Meisterrennen
Bundesliga Österreich
David Alaba ist KEIN Thema in Salzburg.
„Hab‘s gelesen und...“
Alaba zu Salzburg? Sportchef spricht Klartext
Bundesliga
Red Bull Salzburgs Trainer Daniel Beichler.
„Krone“-Kolumne
Salzburg-Trainer Beichler ist nur schwer zu halten
Sport
Maurits Kjaergaard und Co. verloren beim LASK mit 1:2. 
Bullen-Noten im Detail
Zweimal „Sehr schwach“! Salzburg-Duo enttäuschte
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Der LASK besiegte Salzburg daheim mit 2:1.
2:1 gegen Salzburg
LASK siegt, muss die Meisterfeier aber verschieben
Red Bull Salzburg gastiert heute beim LASK.
Bundesliga-Showdown
Für Bullen spielt in Linz die „gelbe Gefahr“ mit
Salzburg-Trainer Daniel Beichler
Zu Gast beim LASK
Für Salzburg steht mehr als Titel auf dem Spiel
Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic.
Frauen Bundesliga
Generalprobe vor dem Cupfinale ging daneben
Legende in Salzburg: Valon Berisha.
Legende Valon Berisha:
„Salzburg fehlen Spieler mit richtigem Charakter“
Was läuft da zwischen David Alaba und Red Bull Salzburg?
Bericht aus Italien
Wildes Gerücht um Red Bull Salzburg und Alaba
Aboubacar Camara (re.) erzielte ein absolutes Traumtor.
Traumtor von Camara
Liefering feiert Sieg im letzten Heimspiel
Nach Sturm und Austria Wien wartet auf Salzburg noch das Hinspiel gegen St. Pölten.
Vor Cupspiel
Salzburgs Frauen mit letzter Chance auf Europacup
Aboubacar Camara (re.) wurde zum besten U22-Spieler der 2. Liga gewählt.
Abgänge verabschiedet
Liefering greift wie im Vorjahr in Titelrennen ein
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