Wie grausig! Kadaver bei Haltestelle entsorgt

Innereien sorgfälltig überprüft

Zwei Feuerwehrleute aus Hallwang mussten schweren Atemschutz anlegen, um den Fund bergen zu können. Gemeinsam mit der Polizei füllten sie die Innereien in einen Kübel und prüften sorgfältig, ob sich darunter menschliche Körperteile befanden. Das war nicht der Fall.