Wie grausig! Kadaver bei Haltestelle entsorgt

Unbekannte entsorgten bei einer Bushaltestelle in Hallwang tierische Körperteile und Innereien. Wegen des starken Verwesungsgeruchs musste die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz arbeiten. Die Polizei prüfte, ob sich darunter menschliche Teile befanden ...
Der starke Verwesungsgeruch war wohl kaum auszuhalten: Neben einer Bushaltestelle an der B1 in Hallwang stießen Einsatzkräfte am Dienstagabend auf entsorgte tierische Körperteile und Innereien. Wer sie dort abgelegt hatte, war unklar.
Innereien sorgfälltig überprüft
Zwei Feuerwehrleute aus Hallwang mussten schweren Atemschutz anlegen, um den Fund bergen zu können. Gemeinsam mit der Polizei füllten sie die Innereien in einen Kübel und prüften sorgfältig, ob sich darunter menschliche Körperteile befanden. Das war nicht der Fall.
Danach transportierte die Gemeinde Hallwang das Material mit einem Traktor ab und kümmerte sich um die Entsorgung.
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