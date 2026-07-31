Musk dementiert Gerüchte über Tesla-Abspaltung

SpaceX ist ein wichtiger Auftragnehmer des US-Militärs und in nationale Sicherheitsprogramme eingebunden. Tesla betreibt dagegen in Shanghai sein weltweit größtes Werk, das sich vollständig im Besitz des US-Konzerns befindet. Die Fabrik hat eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 950.000 Fahrzeugen und dient als wichtiges Exportzentrum.