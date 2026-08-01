Bußgeld-Schock im Urlaub: Da werden Sie abkassiert

Sonne, Strand, gute Laune – und dann das: Ein kurzer Tritt aufs Gaspedal oder ein Blick aufs Handy bringt die Urlaubskasse zum Schrumpfen. Kennen Sie? Damit es nicht (wieder) zu einem bösen Erwachen nach eigentlich doch so schönen Ferien kommt, schauen wir uns für Sie den Bußgeld-Katalog der beliebtesten Urlaubsländer genauer an!
Nicht nur Unterkünfte, Restaurantbesuche und Souvenirverkäufe sind teurer geworden, sondern teilweise auch die drohenden Strafen für Verkehrsvergehen in den verschiedenen Ländern. Und damit meinen wir: Die Bußgelder können teilweise locker mit Hotelrechnungen konkurrieren. Das braucht keiner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.