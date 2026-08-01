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Teure Verkehrsstrafen

Bußgeld-Schock im Urlaub: Da werden Sie abkassiert

Recht beraten
01.08.2026 18:15
Zu schnell, falsch geparkt, Handy am Steuer und Co.: Wir schauen uns den Strafen-Katalog der ...
Zu schnell, falsch geparkt, Handy am Steuer und Co.: Wir schauen uns den Strafen-Katalog der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher an!(Bild: Jessy/peopleimages.com - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sonne, Strand, gute Laune – und dann das: Ein kurzer Tritt aufs Gaspedal oder ein Blick aufs Handy bringt die Urlaubskasse zum Schrumpfen. Kennen Sie? Damit es nicht (wieder) zu einem bösen Erwachen nach eigentlich doch so schönen Ferien kommt, schauen wir uns für Sie den Bußgeld-Katalog der beliebtesten Urlaubsländer genauer an!

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Nicht nur Unterkünfte, Restaurantbesuche und Souvenirverkäufe sind teurer geworden, sondern teilweise auch die drohenden Strafen für Verkehrsvergehen in den verschiedenen Ländern. Und damit meinen wir: Die Bußgelder können teilweise locker mit Hotelrechnungen konkurrieren. Das braucht keiner.

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