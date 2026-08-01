Bußgeld-Schock im Urlaub: Da werden Sie abkassiert

Sonne, Strand, gute Laune – und dann das: Ein kurzer Tritt aufs Gaspedal oder ein Blick aufs Handy bringt die Urlaubskasse zum Schrumpfen. Kennen Sie? Damit es nicht (wieder) zu einem bösen Erwachen nach eigentlich doch so schönen Ferien kommt, schauen wir uns für Sie den Bußgeld-Katalog der beliebtesten Urlaubsländer genauer an!