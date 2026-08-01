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„Nicht bei der Sache“

Salzburg-Boss mit klarer Ansage an Stammspieler

Red Bull Salzburg
01.08.2026 19:20
Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.
Red Bull Salzburgs Sportboss Marcus Mann.(Bild: Fabian Weirather – FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Startelf von Red Bull Salzburg gegen Hartberg verrät es: Adam Daghim steht kurz vor dem Abgang aus der Mozartstadt. Doch auch sein Kollege Edmund Baidoo Seite fehlt. Das hat aber ganz andere Gründe. 

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Die erste Liga-Startelf von Red Bull Salzburg unter Trainer Danny Röhl sorgte durchaus für Staunen. In der Innenverteidigung setzt der Deutsche wie schon im ÖFB-Cup erneut auf Valentin Zabransky, auf der Position des „Zehners“ im 4-2-3-1-System kommt wieder Gaoussou Diakite zum Zug. Das liegt aber auch daran, dass Sota Kitano erkrankt ausfällt. 

Auf den Flügeln steht neben Damir Redzic – gegen Oberwart noch mit einem Doppelpack – auch Enrique Aguilar in der Startaufstellung. Der Schweizer ist für Adam Daghim hineingerutscht. Der Däne steht kurz vor einem Wechsel nach Hoffenheim, wie Sportboss Marcus Mann im „Sky“-Gespräch erklärte. 

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„Wir waren nicht überzeugt...“
Ebenfalls nicht im Kader steht Edmund Baidoo. Aus disziplinären Gründen. „Er war zuletzt nicht so bei der Sache, wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann“, setzte es vom Bullen-Boss klare Worte für den Offensivspieler, der gerne zu Club Brügge gewechselt wäre. Einem Abgang schob der Sportchef aber einen Riegel vor. 

Im Cup gegen Oberwart traf Edmund Baidoo (re.) noch.
Im Cup gegen Oberwart traf Edmund Baidoo (re.) noch.(Bild: GEPA)

„Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wir werden nicht zustimmen, es wird zu keinem Wechsel kommen“, lautete die Ansage des 42-jährigen Deutschen. 

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