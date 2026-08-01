Salzburg-Boss mit klarer Ansage an Stammspieler

„Wir waren nicht überzeugt...“

Ebenfalls nicht im Kader steht Edmund Baidoo. Aus disziplinären Gründen. „Er war zuletzt nicht so bei der Sache, wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann“, setzte es vom Bullen-Boss klare Worte für den Offensivspieler, der gerne zu Club Brügge gewechselt wäre. Einem Abgang schob der Sportchef aber einen Riegel vor.