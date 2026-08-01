Verletzungssorgen! Kovac mit Update zu Chukwuemeka

„Carney hat sich dort eher selber am Boden verletzt, indem er hingefallen ist und dann hängen geblieben ist“, klärt der Trainer auf. Sport-Geschäftsführer Lars Ricker ergänzt: „Ich habe das in der Situation schon gesehen, dass er irgendwie ein bisschen ausgerutscht ist und dann auf das Knie gefallen ist. Das wäre natürlich extrem schade, weil man hat schon gesehen, dass er auch körperlich in der Sommerpause was gemacht hat.“