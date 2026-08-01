Verletzungssorgen! Kovac mit Update zu Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka hat sich in einem Testspiel seines Klubs Borussia Dortmund verletzt. BVB-Trainer Niko Kovac hat nun ein Update gegeben und betont: „Bei Carney ist es eine Knieprellung“. In den nächsten Tagen finden genauere Untersuchungen statt.
„Ich denke, es wird nicht allzu schlimm sein, aber wir werden auf jeden Fall morgen nach Hause fliegen und es in den nächsten ein, zwei Tagen untersuchen. Dann wissen wir mehr“, erklärt Kovac nach dem Testspiel in Japan.
„Ist hängen geblieben“
Der österreichische Fußball-Teamspieler wurde am Samstag beim 1:0-Erfolg des BVB in Tokio gegen FC Tokyo in der 23. Minute ausgetauscht. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der 10. Minute am rechten Knie verletzt und spielte danach noch einige Minuten weiter, ehe er vom Feld ging und in den Katakomben des japanischen Nationalstadions verschwand.
„Carney hat sich dort eher selber am Boden verletzt, indem er hingefallen ist und dann hängen geblieben ist“, klärt der Trainer auf. Sport-Geschäftsführer Lars Ricker ergänzt: „Ich habe das in der Situation schon gesehen, dass er irgendwie ein bisschen ausgerutscht ist und dann auf das Knie gefallen ist. Das wäre natürlich extrem schade, weil man hat schon gesehen, dass er auch körperlich in der Sommerpause was gemacht hat.“
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