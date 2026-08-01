Sturm-Coach nimmt schon einen Rekord ins Visier

Achtung, Stolpergefahr! Das Geläuf im Innsbrucker Tivoli, auf das sich die Schwarz-Weißen beim Bundesliga-Start wagen müssen, wird beim Auftakt wohl neben der WSG Tirol DER Gegner für Sturm. Freitag hatte noch Wacker das „Grün“ in der zweiten Liga bearbeitet, einen Tag drauf müssen WSG und Sturm mit dem klarkommen, was Wacker hinterlassen hat „Und wenn unsere Verantwortlichen ins Stadion kommen, liegt noch der Müll vom Vorabend herum“, schimpfte der steirische Coach der WSG, Philipp Semlic, über die alles andere als professionellen Zustände in Tirol.