Sturm-Coach nimmt schon einen Rekord ins Visier

Aktuell hängt der Himmel über dem schwarz-weißen Graz voller Geigen. Vizemeister Sturm startete mit dem richtigen Fuß in die neue Saison, in der am Samstag der Auftakt in der Bundesliga in Tirol ansteht. Coach Fabio Ingolitsch hat sogar eine Bestmarke im Visier.
Achtung, Stolpergefahr! Das Geläuf im Innsbrucker Tivoli, auf das sich die Schwarz-Weißen beim Bundesliga-Start wagen müssen, wird beim Auftakt wohl neben der WSG Tirol DER Gegner für Sturm. Freitag hatte noch Wacker das „Grün“ in der zweiten Liga bearbeitet, einen Tag drauf müssen WSG und Sturm mit dem klarkommen, was Wacker hinterlassen hat „Und wenn unsere Verantwortlichen ins Stadion kommen, liegt noch der Müll vom Vorabend herum“, schimpfte der steirische Coach der WSG, Philipp Semlic, über die alles andere als professionellen Zustände in Tirol.
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