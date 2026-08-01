ORF-Chef Pig gibt ZiB-Moderatorin Bernhard Korb

Zwei Überraschungen

Die erste Überraschung: „ZiB“-Moderatorin Nadja Bernhard schaffte es laut „Krone“-Infos nicht ins Hearing. Sie hatte sich für die Steiermark beworben.

Die zweite: Sehr wohl geladen wurde allerdings Kathrin Zierhut-Kunz. Die Geschäftsführerin von ORF III, mit einem Jahresgehalt von 276.430 Euro auf Platz 6 im ORF-Ranking, hatte sich zunächst für den Posten des Generaldirektors beworben. Nun hat sie Chancen, Direktorin in der Steiermark zu werden. Das ist pikant. Zierhut-Kunz wird eine Nähe zur FPÖ nachgesagt, die Steiermark hat den einzigen blauen Landeshauptmann in Österreich. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler gilt als Unterstützer.