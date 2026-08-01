Tiroler auf der Flucht: „Flammen holten uns ein!“

Alarm schlug plötzlich an

Am Mittwoch erschien schließlich die erste Warnmeldung des griechischen Zivilschutzes auf den Handys der Familie. Zunächst war nur eine etwa fünf Kilometer entfernte Region betroffen. Die Rauchschwaden waren aber bereits deutlich zu erkennen. „Wir haben vorsichtshalber schon einmal die Koffer gepackt“, berichtet Koch. Eine kluge Entscheidung, denn nur drei Stunden später heulten die Handys erneut auf – diesmal galt die Warnung ihrer eigenen Region. „Da war uns klar: Wir müssen sofort weg!“