Blutiger Sieg! Grazer Fighter nutzt letzte Chance

Grad zeigte sich als fairer Sieger: „Ich habe es (das Abklopfen) nicht gespürt, aber die Ringrichter hier sind Profis und ich vertraue ihnen.“ Wie es nun mit seiner Karriere in der UFC weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Seine Visitenkarte hat der Grazer Fighter in Belgrad jedenfalls abgegeben. So richtete er beim Gang zurück in die Kabine den Fans aus: „Ich bin nicht hier, um zu kuscheln. Ich bin hier, um Leuten weh zu tun. Ich werde in dieser Organisation bleiben. Ich werde alles in meiner Macht stehende dafür tun!“