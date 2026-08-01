WM-Starter fehlt Schärfe, aber Leitungen brennen

Kaum zurück in Österreich, ist Taeseok Lee bei den Veilchen schon wieder voll im Einsatz. Der 24-Jährige ist trotzdem topfit, hat telefonisch einiges zu tun und vermisst aus der Heimat vor allem das gewisse Extra. Vor dem Ligastart beim WAC mahnt Trainer Stephan Helm zur Vorsicht.
Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. „Das war schon ein aufregender Sommer. An meinem Geburtstag einmal ein bisschen Sonne tanken zu können, war dann für mich so richtig zum Genießen“, grinste Taeseok Lee.
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