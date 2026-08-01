Schwerer Sprengstoffanschlag erschüttert Kolumbien

Bei den Verletzten handelte es sich um acht Polizisten und drei Zivilisten, gab der Sicherheitsminister der Region Norte de Santander, George Quintero, bekannt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Behörden schrieben eine Belohnung von umgerechnet rund 28.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus. De la Espriella verurteilte den „feigen terroristischen Angriff“. Der Anschlag werde nicht „die Entschlossenheit der Kolumbianer brechen, in Frieden und Sicherheit zu leben“, erklärte der künftige Staatschef im Onlinedienst X.