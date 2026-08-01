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LKW flog in die Luft

Schwerer Sprengstoffanschlag erschüttert Kolumbien

Ausland
01.08.2026 17:34
Polizisten untersuchen nach der Explosion die Trümmer eines Lastwagens.
Polizisten untersuchen nach der Explosion die Trümmer eines Lastwagens.(Bild: AFP/SCHNEYDER MENDOZA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sechs Tage vor der Vereidigung des neuen kolumbianischen Präsidenten Abelardo de la Espriella sind in dem südamerikanischen Land bei einem Sprengstoffanschlag mindestens elf Menschen verletzt worden.

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Ein mit Sprengsätzen ausgerüsteter Lkw detonierte am Samstag vor einer Polizeiwache in der ostkolumbianischen Stadt Cucutá nahe der Grenze zu Venezuela, wie die Behörden mitteilten.

Bei den Verletzten handelte es sich um acht Polizisten und drei Zivilisten, gab der Sicherheitsminister der Region Norte de Santander, George Quintero, bekannt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Behörden schrieben eine Belohnung von umgerechnet rund 28.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus. De la Espriella verurteilte den „feigen terroristischen Angriff“. Der Anschlag werde nicht „die Entschlossenheit der Kolumbianer brechen, in Frieden und Sicherheit zu leben“, erklärte der künftige Staatschef im Onlinedienst X.

Zeremonie findet in gefährlicher Region statt
Die Vereidigung des ultrarechten Politikers soll am Freitag unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Cali stattfinden. Die Zeremonie soll durch rund 11.000 Soldaten und Polizisten abgesichert werden.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella(Bild: AP/John Vizcaino)

Normalerweise wird der kolumbianische Staatschef in der Hauptstadt Bogotá in sein Amt eingeführt. Auf Wunsch De la Espriellas findet die Zeremonie in Cali statt, das in einer von Gewalt durch Drogenbanden und Guerilleros geplagten Region liegt.

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Neuer Präsident wird von Trump unterstützt
De la Espriella tritt die Nachfolge von Gustavo Petro an, der der erste linksgerichtete Präsident in der Geschichte des südamerikanischen Landes war. Der Politik-Neuling wird von US-Präsident Donald Trump unterstützt und steht für einen scharfen Rechtskurs. De la Espriella will bewaffnete Gruppen mit militärischer Gewalt bekämpfen und Mega-Gefängnisse errichten. Petro, ein ehemaliger Guerillero, setzte hingegen in seiner vierjährigen Amtszeit auf den Dialog mit bewaffneten Gruppierungen, blieb damit aber weitgehend erfolglos.

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