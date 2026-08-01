Ex-Rapidler bei Gastspiel in Hütteldorf im Fokus

Seit letzter Saison weiß man in Altach wieder, wie das Siegen funktioniert. Aber: Ausgerechnet den heutigen Gegner Rapid haben die Rheindörfler das scheinbar verlernt. Und das schon seit Längerem: Seit neun Spielen wartet man gegen den Rekordmeister auf einen Sieg und hat in dieser Zeit nur ein einziges Tor erzielt.
Und zwar durch Yann Massombo am 1. März dieses Jahres beim 1:1 im Schnabelholz. Der Mittelfeldspieler war zuletzt auch der Goldtorschütze beim ÖFB-Cup-Spiel in Leobendorf. Wenn die Altacher Tore geschossen haben, mussten sie sich in der letzten Saison auf Patrick Greil verlassen. Der versteift sich aber nicht aufs Torezählen: „Das Wichtigste ist, die Aufgaben im Mannschaftsspiel zu erledigen, alles andere ergibt sich dann von selbst. Ich habe jetzt nicht mehr den Druck des Vorjahres, ich habe mir im ersten Jahr in Altach ein gutes Standing erarbeitet. Unsere Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr entwickelt, das sollte uns auch in dieser Saison gelingen.“
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