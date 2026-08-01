Nach Infantino-Pleite: Nun spricht ÖFB-Boss Pröll!

Dennoch könne man nicht zur Tagesordnung übergehen, mahnte Pröll. „Es sind viele Fragen offen. Dem Fußball steht eine intensive Zeit mit grundlegenden Diskussionen bevor. Wir sind bereit, diese besonnen und im engen Dialog mit den Verbänden und der UEFA an der Spitze zu führen, um gemeinsam die richtigen Weichen für eine nachhaltige und vertrauensvolle Zukunft des Fußballs zu stellen, in der der Sport im Zentrum steht. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung.“