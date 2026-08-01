Wo ist gesammeltes Spendengeld für Bruno?

Verein wehrt sich über Facebook

Der Verein selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auf Social Media gab er bekannt, dass man aufgrund der behördlichen Ermittlungsverfahren keine Einzelheiten kommentieren möchte. Dennoch weise man die Vorwürfe zurück. „Der Verein weist den Vorwurf einer vorsätzlichen Täuschung oder einer missbräuchlichen Verwendung von Spendengeldern entschieden zurück. Die Verwaltung der Spendengelder erfolgte nach Auffassung des Vereins entsprechend den geltenden Vereinsstatuten. Diese sehen vor, dass eine Auszahlung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.“