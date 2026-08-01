Wo ist gesammeltes Spendengeld für Bruno?

Der Verein Cosplay in Wiener Neustadt soll bereits lukrierte Spenden für einen kranken Buben nicht ausbezahlt haben. Warum nicht, das wird nun das Gericht klären. Vorwürfe des schweren Betrugs stehen im Raum.
Groß war der Schock bei Familie Heiner aus Wiener Neustadt, als 2024 bei dem jetzt neunjährigen Sohn Bruno die Diagnose „Duchenne-Muskeldystrophie“ festgestellt wurde. Das ist eine Erbkrankheit, die dazu führt, dass er bald im Rollstuhl sitzen wird. Nur eine teure Gentherapie in den USA könnte helfen, die Krankheit zu stoppen. Kosten: vier Millionen Euro. Zahlreiche Spendenaufrufe folgten.
Mit dabei war auch der Verein Cosplay Entertainment aus Wiener Neustadt, der mit als Superhelden verkleideten Freiwilligen Spenden sammelte.
Vorwürfe, weil Spendengeld nicht ausbezahlt wird
Familie Heiner erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Verein, denn Spendengelder, die bereits lukriert wurden, wurden bis jetzt nicht ausbezahlt. Besonders ärgerlich: „Wir haben 10.000 Euro für Werbung im Voraus an den Verein überwiesen“, so die Mutter. Die Familie erstattete Anzeige. Am 31. August wird es zur Verhandlung kommen – der Staatsanwalt ortet in der Anklageschrift schweren Betrug.
Verein wehrt sich über Facebook
Der Verein selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auf Social Media gab er bekannt, dass man aufgrund der behördlichen Ermittlungsverfahren keine Einzelheiten kommentieren möchte. Dennoch weise man die Vorwürfe zurück. „Der Verein weist den Vorwurf einer vorsätzlichen Täuschung oder einer missbräuchlichen Verwendung von Spendengeldern entschieden zurück. Die Verwaltung der Spendengelder erfolgte nach Auffassung des Vereins entsprechend den geltenden Vereinsstatuten. Diese sehen vor, dass eine Auszahlung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.“
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