Uraltes Wahrzeichen hielt Sturmböen nicht stand

Heftige Sturmböen zogen Samstagnachmittag über das Tiroler Unterland. Ein Wahrzeichen der Gemeinde Strass im Zillertal konnte dem Wind nicht standhalten und wurde umgerissen.
Ersten Meldungen zufolge wurden in Strass im Zillertal vom Wind einige Dachziegel abgedeckt und stürzten direkt neben der Polizeiinspektion zu Boden.
Beliebter Spazierweg war menschenleer
Ein „Wahrzeichen“ der Gemeinde, eine schöne, uralte Trauerlinde auf einem Spazierweg zwischen dem Ortsteil Astholz und dem Ortszentrum, hielt den starken Sturmböen ebenfalls nicht stand und wurde umgerissen, wobei eine Straßenlaterne beschädigt wurde.
Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Passanten unterwegs oder verweilten auf der Bank. An diesem Wochenende findet auch ein Feuerwehrfest in der Gemeinde statt.
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