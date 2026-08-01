Uraltes Wahrzeichen hielt Sturmböen nicht stand

Beliebter Spazierweg war menschenleer

Ein „Wahrzeichen“ der Gemeinde, eine schöne, uralte Trauerlinde auf einem Spazierweg zwischen dem Ortsteil Astholz und dem Ortszentrum, hielt den starken Sturmböen ebenfalls nicht stand und wurde umgerissen, wobei eine Straßenlaterne beschädigt wurde.