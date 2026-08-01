Fischrettung, weil Nussensee auszutrocknen droht

Tiere werden umgesiedelt

„Wir stehen am Nussensee an einem Wendepunkt. Der See verliert jeden Tag Wasser und damit Lebensraum für die Fische. Wir handeln jetzt, solange wir noch Tiere retten können. Morgen könnte es bereits zu spät sein“, so Heimo Huber, Obmann des Fischereireviers Oberes Salzkammergut. Mehr als 50 Freiwillige sorgten am Samstag für den Abtransport und Umsiedelung der Fische. So notwendig, werden die Fische vor Ort sortiert, verarbeitet, vakuumiert und gekühlt.