Abends Regen im Westen, weiter heiß im Osten

Etwas kühlere Temperaturen von 19 bis 15 Grad sind in Kärnten zu erwarten – die Sonne ist abends eher noch in Unterkärnten zu sehen. In Oberösterreich muss man in den Abendstunden noch über den Bergen und dem Innviertel mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern rechnen. Auch in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg muss noch mit Niederschlag gerechnet werden.