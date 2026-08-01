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Nach schwülem Tag

Abends Regen im Westen, weiter heiß im Osten

Österreich
01.08.2026 18:00
Nicht überall kommt der langersehnte Regen.
Nicht überall kommt der langersehnte Regen.(Bild: hd3dsh - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein überwiegend heißer und schwüler Tag neigt sich dem Ende zu – die Gewittergefahr in Tirol, Salzburg und Unterkärnten wird mit dem Abend jedoch schwächer. Im Osten dagegen klingt der Tag überwiegend sonnig und heiß aus. 

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Regenschauer und Gewitter sind vor allem über dem westlichen und südwestlichen Bergland noch verbreitet. Bis Mitternacht lassen die Niederschläge aber insgesamt nach und auch die Wolken lockern mehr und mehr auf, wie Geosphere Austria berichtet.

Außer in Gewitter- bzw. Schauernähe weht der Wind nur schwach. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 15 und 23 Grad. In weiten Teilen Wiens steht eine weitere Tropennacht bevor. Nur im Wienerwald können die Temperaturen auf unter 20 Grad fallen. Im Burgenland und Niederösterreich bringt die Nacht vielerorts auch nur wenig Abkühlung.

Etwas kühlere Temperaturen von 19 bis 15 Grad sind in Kärnten zu erwarten – die Sonne ist abends eher noch in Unterkärnten zu sehen. In Oberösterreich muss man in den Abendstunden noch über den Bergen und dem Innviertel mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern rechnen. Auch in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg muss noch mit Niederschlag gerechnet werden. 

Sonntag bringt wieder überwiegend sonniges Wetter
Am Sonntag setzt sich dann in Österreich wieder sonniges Wetter durch. Über den Alpengipfeln können jedoch noch Quellwolken entstehen, die von Vorarlberg, Salzburg, Osttirol, in der Steiermark und in Oberösterreich lokale Regenschauer und Gewitter bringen. Die Temperaturen erreichen 27 bis 36 Grad.

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