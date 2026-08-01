Auch Max Verstappen ist ein Fan von Julia Scheib!

Mit der aktuellen Hitzewelle hat Ski-Ass Julia Scheib keine Probleme – auch aus Gewohnheit. Doch auf die ersten Schwünge im Schnee freut sie sich schon jetzt. Im Sommergespräch mit der „Krone“ plauderte sie darüber hinaus über den Super-G, ihren Traumurlaub und auch den niederländischen Formel 1-Superstar Max Verstappen.
„Wenn man das schon so lange macht, ist’s in der Vorbereitung eigentlich fast normal, wenn es mal fünf oder sechs Grad mehr hat“, meint Julia Scheib angesprochen auf das Training bei der aktuellen Hitzewelle. „Das gehört einfach dazu. Man probiert auszuweichen, trainiert dann in der Früh oder am Abend. Das lässt sich alles trotzdem gut gestalten.“
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