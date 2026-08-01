Auch Max Verstappen ist ein Fan von Julia Scheib!

„Wenn man das schon so lange macht, ist’s in der Vorbereitung eigentlich fast normal, wenn es mal fünf oder sechs Grad mehr hat“, meint Julia Scheib angesprochen auf das Training bei der aktuellen Hitzewelle. „Das gehört einfach dazu. Man probiert auszuweichen, trainiert dann in der Früh oder am Abend. Das lässt sich alles trotzdem gut gestalten.“