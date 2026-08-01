Red Bull Salzburg gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

„Ein Meisterschaftsauftakt gegen Salzburg ist etwas ganz Besonderes. Wir treffen auf eine Mannschaft, die den Anspruch und die Qualität hat, Meister und Cupsieger zu werden. Für uns ist das eine große Herausforderung, auf die wir uns sehr gut vorbereitet haben und auf die wir uns freuen“, sagte TSV-Rückkehrer Schopp. Man wolle dem Gegner bei einer „spannenden Aufgabe“ auch wirklich „alles abverlangen“.