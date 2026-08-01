Wasserverbrauch bei brütender Hitze vervierfacht

„Ich fahr’ drei-, viermal am Tag in den Supermarkt, um Mineralwasser nachzukaufen“, schnauft Werner Hipfl. Ja, bei den „eww Open“ in Wels kommt dieser Tage auch der Organisator ins Schwitzen, der am Freitag funkte: „Wir haben auf den Tennisplätzen 47 Grad, das gab‘s noch nie.“