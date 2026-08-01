Wasserverbrauch bei brütender Hitze vervierfacht

47 Grad am Tennis-Court! „Das ist bei uns neuer Hitze-Rekord“, schnaufte mit Werner Hipfl am Freitag der Veranstalter der „eww Open“. Beim ITF-15-Event wirkt sich die brütende Hitze nicht nur in einem vierfachen Wasserverbrauch bei den Spielern aus...
„Ich fahr’ drei-, viermal am Tag in den Supermarkt, um Mineralwasser nachzukaufen“, schnauft Werner Hipfl. Ja, bei den „eww Open“ in Wels kommt dieser Tage auch der Organisator ins Schwitzen, der am Freitag funkte: „Wir haben auf den Tennisplätzen 47 Grad, das gab‘s noch nie.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.