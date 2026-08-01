Warum fliegen derzeit so viele aus ihren Parteien?

Erst Georg Dornauer, dann Veit Dengler und letztlich Walter Ruck. Binnen vier Monaten verlor jede der drei Regierungsparteien eine schillernde Figur. Zwar standen die Verstoßenen politisch nicht an vorderster Front. Jedoch hatten alle auch bundesweite Funktionen inne. „Generell kommt es vermehrt zu Ausschlüssen, wenn es den Parteien nicht gut geht“, erklärt der Politologe Peter Filzmaier. Ein Blick auf die Umfragen erklärt den Rest.