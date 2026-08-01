Fünf Mio. Euro! SK Rapid freut sich über Geldregen

Premier-League-Klub Brentford hat am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangare von RC Lens vermeldet – und damit auch Rapid eine Freude gemacht!
Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Klub-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro.
Goldene Weiterverkaufsbeteiligung
Die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro.
Rapid hatte Sangare vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.
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