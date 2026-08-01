Fünf Mio. Euro! SK Rapid freut sich über Geldregen

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Fußball International
01.08.2026 19:05
Mamadou Sangare – vor einem Jahr noch im Dress des SK Rapid und nun für 50 Millionen Euro vom RC ...
Mamadou Sangare – vor einem Jahr noch im Dress des SK Rapid und nun für 50 Millionen Euro vom RC Lens zu Brentford weiterverkauft …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Premier-League-Klub Brentford hat am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangare von RC Lens vermeldet – und damit auch Rapid eine Freude gemacht!

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Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Klub-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro.

Goldene Weiterverkaufsbeteiligung
Die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro.

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Rapid hatte Sangare vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben. 

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