Tagger nutzt zweite Chance bei French Open

Lilli Tagger hat bei den French Open doch noch ein Erfolgserlebnis eingefahren. Nach dem knappen Erst-Runden-Aus im Einzel legte sie im Doppel an der Seite von Sara Errani einen Top-Auftritt hin und schlug die US-Paarung Sofia Kenin/Ashlyn Krueger klar 6:3, 6:2.
Längst ist Lilli Tagger ein bekanntes Gesicht auch in den höchsten italienischen Tenniskreisen. Dass ihre Trainerin Francesca Schiavone eine alte Bekannte und ehemalige Mitspielerin von Doppel-Ass Sara Errani ist, kam der Osttirolerin vor diesen French Open zugute. Denn deren gewohnte Partnerin Jasmine Paolini sagte ab, um sich auf das Einzel zu konzentrieren.
„Dann kam Sara plötzlich zu mir und fragte mich“, erzählt Tagger wie das austro-italienische Paris-Duo kreiert wurde. „Und wenn eine Errani fragt, sagt man nicht nein.“
Errani trumpft groß auf
Auf dem Platz hatten die beiden sichtlich Spaß, grinsten sich nach tollen Punkten immer wieder verschmitzt an. Und vor allem dank Erranis Erfahrung und Antizipation am Netz feierten sie einen souveränen Sieg. In der nächsten Runde geht es gegen die an sieben gesetzte Paarung Perez/Schuurs.
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