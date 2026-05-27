Tagger nutzt zweite Chance bei French Open

Errani trumpft groß auf

Auf dem Platz hatten die beiden sichtlich Spaß, grinsten sich nach tollen Punkten immer wieder verschmitzt an. Und vor allem dank Erranis Erfahrung und Antizipation am Netz feierten sie einen souveränen Sieg. In der nächsten Runde geht es gegen die an sieben gesetzte Paarung Perez/Schuurs.